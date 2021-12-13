После вечеринки в «Доме культуры» в Тюмени детей долго не выпускали из клуба

Возникли проблемы с раздевалкой. В помещении, где хранились куртки посетителей, упала вешалка и вещи перемешались. Возникло столпотворение переросшее в давку.
Организаторы мероприятия публиковали в своём аккаунте сторис, в которых просили детей выполнять следующие рекомендации:
«Пожалуйста, не парите [вейпы]. Отойдите от гардероба и поднимайтесь в зал. Так дело пойдёт быстрее».
Ожидая слишком долго своих детей, родители забили тревогу. На место прибыла полиция.
Официальных комментариев органы пока не дали.
Ранее «Наш Город» рассказывал о массовой вечеринке блогеров, после которой организаторов вызвали в полицию.