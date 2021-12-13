nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После вечеринки в «Доме культуры» в Тюмени детей долго не выпускали из клуба

13 декабря 2021, 03:31
Фото: «НашГород»
После вечеринки в «Доме культуры» в Тюмени детей долго не выпускали из клуб
Накануне вечером в клубе «Дом культуры» проходила вечеринка 14+, после которой подростки долго не могли выйти из заведения к ожидающих их родителям.
Сюжет
Тюмень

Возникли проблемы с раздевалкой. В помещении, где хранились куртки посетителей, упала вешалка и вещи перемешались. Возникло столпотворение переросшее в давку.

Организаторы мероприятия публиковали в своём аккаунте сторис, в которых просили детей выполнять следующие рекомендации:

«Пожалуйста, не парите [вейпы]. Отойдите от гардероба и поднимайтесь в зал. Так дело пойдёт быстрее».

Ожидая слишком долго своих детей, родители забили тревогу. На место прибыла полиция.

Официальных комментариев органы пока не дали.

Ранее «Наш Город» рассказывал о массовой вечеринке блогеров, после которой организаторов вызвали в полицию.

Материалы по теме
Инцидент с вечеринкой пяти девушек в Тюмени широко обсуждают уже московские СМИТюменца, который в июле остановил громкую вечеринку в ЖК Апрель, оштрафовали за побоиКовидная вечеринка на тысячу человек в Тюмени может обернуться серьезными проблемами
#Новости#Общество#Подростки#Вечеринки#Тюмень#Дарья Гасникова#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25