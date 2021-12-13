После столкновения автомобиль въехал в ограждение на Чаркова в Тюмени

Судя по всему, инцидент произошёл из-за несоблюдения очерёдности проезда на перекрёстке. Дорожные полицейские выяснят причины и обстоятельства происшествия.
«В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет», — уточнили «Нашему Городу» в областном Управлении ГИБДД.
На участке, где случилась авария, образовался затор, так как после удара автомобили оказались поперёк проезжей части. Другим участникам движения приходится медленно объезжать препятствие. Автомобилисты предупреждают друг друга о помехе и советуют быть осторожными.
На данный момент дорожная обстановка в областном центре оценивается в 6 баллов. По данным сервиса «Яндекс.пробки» в городе зафиксировано несколько небольших ДТП, которые замедляют движение, в том числе две аварии на объездной — между Московским трактом и улицей Авторемонтной.