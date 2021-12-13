После столкновения автомобиль въехал в ограждение на Чаркова в Тюмени

На данный момент дорожная обстановка в областном центре оценивается в 6 баллов. По данным сервиса «Яндекс.пробки» в городе зафиксировано несколько небольших ДТП, которые замедляют движение, в том числе две аварии на объездной — между Московским трактом и улицей Авторемонтной.