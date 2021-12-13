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После столкновения автомобиль въехал в ограждение на Чаркова в Тюмени

13 декабря 2021, 04:17
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
После столкновения автомобиль въехал в ограждение на Чаркова в Тюмени
Сегодня, 13 декабря, утром на улице Тимофея Чаркова - рядом с пересечением с улицей Пражской, столкнулись два автомобиля, один из которых после ДТП оказался в железном ограждении.
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Тюмень

Судя по всему, инцидент произошёл из-за несоблюдения очерёдности проезда на перекрёстке. Дорожные полицейские выяснят причины и обстоятельства происшествия.

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«В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет», — уточнили «Нашему Городу» в областном Управлении ГИБДД.

На участке, где случилась авария, образовался затор, так как после удара автомобили оказались поперёк проезжей части. Другим участникам движения приходится медленно объезжать препятствие. Автомобилисты предупреждают друг друга о помехе и советуют быть осторожными.

На данный момент дорожная обстановка в областном центре оценивается в 6 баллов. По данным сервиса «Яндекс.пробки» в городе зафиксировано несколько небольших ДТП, которые замедляют движение, в том числе две аварии на объездной — между Московским трактом и улицей Авторемонтной.

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