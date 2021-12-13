По всей Тюмени начинают открываться ёлочные базары

По данным департамента потребительского рынка, на Московском тракте, 108; Республики, 189; Республики, 205; в районе Сквера Депутатов и Молодёжного; пруда Южного и Сквер Комсомольский можно купить живую ёлку.
Данные места будут действовать до 10 января 2022 года.
Стоит отметить, что традиционно на улице Севастопольской, 12 до конца года пройдёт новогодняя выставка товаров и подарков. Здесь же можно купить искусственную ёлку к Новому году.
До следующего года осталось три недели. За это время нужно привести дом в порядок, украсить новогодними украшениями и поставить ёлку.