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По всей Тюмени начинают открываться ёлочные базары

13 декабря 2021, 15:47
Фото: 1Mi
В Тюмени около ТРЦ и 8 специальных мест начинают открываться ёлочные базары.

По данным департамента потребительского рынка, на Московском тракте, 108; Республики, 189; Республики, 205; в районе Сквера Депутатов и Молодёжного; пруда Южного и Сквер Комсомольский можно купить живую ёлку.

Данные места будут действовать до 10 января 2022 года.

Стоит отметить, что традиционно на улице Севастопольской, 12 до конца года пройдёт новогодняя выставка товаров и подарков. Здесь же можно купить искусственную ёлку к Новому году.

До следующего года осталось три недели. За это время нужно привести дом в порядок, украсить новогодними украшениями и поставить ёлку.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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