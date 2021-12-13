Первый этаж офисного здания продают в деловом центре Тюмени за 185 млн рублей

Офисное здание площадью 1 972 квадратных метра расположено в деловом центре города — на пересечении улиц Республики и Максима Горького. Рядом строится большой современный жилой комплекс.
«Помещения первого этажа между собой разделены и имеют пять входов. В здании свежий ремонт. В этом районе проходит множество людей, рядом остановки и парковки. Круглосуточная охрана», — следует из объявления о продаже.
Также в сообщении говорится, что в центре 100% заполняемость. Площади сданы по долгосрочным договорам трём надежным арендаторам.