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Первый этаж офисного здания продают в деловом центре Тюмени за 185 млн рублей

13 декабря 2021, 06:24
Фото: 1Mi
Первый этаж офисного здания продают в деловом центре Тюмени за 185 млн рубл
На федеральном сайте агентства недвижимости «Этажи» было опубликовано объявления о продаже первого этажа бизнес-центра «Демидов Станъ» за 185 млн рублей.
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Тюмень

Офисное здание площадью 1 972 квадратных метра расположено в деловом центре города — на пересечении улиц Республики и Максима Горького. Рядом строится большой современный жилой комплекс.

«Помещения первого этажа между собой разделены и имеют пять входов. В здании свежий ремонт. В этом районе проходит множество людей, рядом остановки и парковки. Круглосуточная охрана», — следует из объявления о продаже.

Также в сообщении говорится, что в центре 100% заполняемость. Площади сданы по долгосрочным договорам трём надежным арендаторам.

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