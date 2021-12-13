Определён застройщик для комплексного развития трёх районов в Тюмени

Обеспечением развития и благоустройства территории площадью в 13 гектаров в районе улицы Ставропольской, улицы Жуковского и озера Песьяного будет заниматься ООО «Специализированный застройщик Звезда». Из трёх заявок от подрядчиков по всем документам подошла эта организация.
«В соответствии с частью 9 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ Администрации города Тюмени заключить с единственным участником аукциона договор о комплексном развитии… по начальной цене предмета аукциона», — следует из протокола.
Стартовая цена тендера составляла 191 тысяча 621 рублей.
На вышеуказанных территориях после расселения будет проведено обновление среды жизнедеятельности и благоустройство районов.