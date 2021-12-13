Определён застройщик для комплексного развития трёх районов в Тюмени

Обеспечением развития и благоустройства территории площадью в 13 гектаров в районе улицы Ставропольской, улицы Жуковского и озера Песьяного будет заниматься ООО «Специализированный застройщик Звезда». Из трёх заявок от подрядчиков по всем документам подошла эта организация.