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Определён застройщик для комплексного развития трёх районов в Тюмени

13 декабря 2021, 07:12
Фото: 1Mi
Определён застройщик для комплексного развития трёх районов в Тюмени
На сайте городской администрации опубликовали данные об окончании торгов на заключение договора о комплексном развитии территорий в трёх районах областного центра, который прошёл на прошлой неделе — 8 декабря.

Обеспечением развития и благоустройства территории площадью в 13 гектаров в районе улицы Ставропольской, улицы Жуковского и озера Песьяного будет заниматься ООО «Специализированный застройщик Звезда». Из трёх заявок от подрядчиков по всем документам подошла эта организация.

«В соответствии с частью 9 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ Администрации города Тюмени заключить с единственным участником аукциона договор о комплексном развитии… по начальной цене предмета аукциона», — следует из протокола.

Стартовая цена тендера составляла 191 тысяча 621 рублей.

На вышеуказанных территориях после расселения будет проведено обновление среды жизнедеятельности и благоустройство районов.

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#Новости#Общество#Строительство#Тюмень#Дарья Гасникова
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