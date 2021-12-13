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Ольга Бузова приняла участие в премьерном показе фильма «Ёлки-8» в Тюмени

13 декабря 2021, 14:56
Фото: «Наш город»
Ольга Бузова приняла участие в премьерном показе фильма «Ёлки-8», сообщает источник «Нашего города».
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Тюмень

В кинотеатре выступили основные действующие лица фильма. На премьеру пришли и те, кто участвовал в массовке в Тюмени.

«Спасибо всем, кто принимал участие во время фильма, потому что у нас была очень дружественная атмосфера во время съёмок. Я всегда мечтала принять участие в подобном большом проекте», - отметила Ольга Бузова.

Франшиза «Ёлки» уже долгое время ассоциируется с новогодним фильмом в РФ. Организаторы вновь рассчитывают собрать хорошую кассу по итогам проката в Новый год. Стоит отметить, что в этом году основным спонсором франшизы стал сайт lvl.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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