Ольга Бузова приняла участие в премьерном показе фильма «Ёлки-8» в Тюмени

В кинотеатре выступили основные действующие лица фильма. На премьеру пришли и те, кто участвовал в массовке в Тюмени.
«Спасибо всем, кто принимал участие во время фильма, потому что у нас была очень дружественная атмосфера во время съёмок. Я всегда мечтала принять участие в подобном большом проекте», - отметила Ольга Бузова.
Франшиза «Ёлки» уже долгое время ассоциируется с новогодним фильмом в РФ. Организаторы вновь рассчитывают собрать хорошую кассу по итогам проката в Новый год. Стоит отметить, что в этом году основным спонсором франшизы стал сайт lvl.