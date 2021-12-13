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Очевидец ЧП со взрывом в женском монастыре раскрыл детали инцидента

13 декабря 2021, 18:30
Фото: фрагмент видео
Житель подмосковного Серпухова Виталий Гладышев, который стал очевидцем ЧП в женском монастыре, рассказал журналистам о деталях произошедшего.

Как сообщает информационное издание NEWS.ru, взрыв прогремел в монастыре примерно в 08:20. Очевидец рассказал, что услышал достаточно громкий звук. Спасательная бригада и медики «скорой» прибыли на место ЧП оперативно.

«Надо отдать им должное, приехали нереально быстро, минут через пять-семь», — отметил Виталий Гладышев.

По данным Telegram-канала «112», самодельную взрывчатку в монастырь принес 18-летний Владислав С. Он — один из воспитанников приходской школы.

При взрыве пострадали восемь человек, и семеро из них — несовершеннолетние. У одного подростка врачи диагностировали ранения ног и множественные ожоги кожных покровов. Сам нападавший скончался от полученных травм.

В пресс-службе Главного управления МВД России сообщили, что после взрыва все, кто находился в здании монастыря, были экстренно эвакуированы.

По предварительной информации, бывший ученик церковно-приходской школы, работающей при религиозной организации, устроил взрыв в женском монастыре из-за личной неприязни к педагогам.

#Новости#Марина Колодкина#Происшествия
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