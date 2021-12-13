Очевидец ЧП со взрывом в женском монастыре раскрыл детали инцидента

Как сообщает информационное издание NEWS.ru, взрыв прогремел в монастыре примерно в 08:20. Очевидец рассказал, что услышал достаточно громкий звук. Спасательная бригада и медики «скорой» прибыли на место ЧП оперативно.
«Надо отдать им должное, приехали нереально быстро, минут через пять-семь», — отметил Виталий Гладышев.
По данным Telegram-канала «112», самодельную взрывчатку в монастырь принес 18-летний Владислав С. Он — один из воспитанников приходской школы.
При взрыве пострадали восемь человек, и семеро из них — несовершеннолетние. У одного подростка врачи диагностировали ранения ног и множественные ожоги кожных покровов. Сам нападавший скончался от полученных травм.
В пресс-службе Главного управления МВД России сообщили, что после взрыва все, кто находился в здании монастыря, были экстренно эвакуированы.
По предварительной информации, бывший ученик церковно-приходской школы, работающей при религиозной организации, устроил взрыв в женском монастыре из-за личной неприязни к педагогам.