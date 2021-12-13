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Недалеко от Ишима прошла погоня за тремя джипами Ниссан. Задержаны 4 человека

13 декабря 2021, 11:46
Фото: Госохотдепартамент
Госохотдепартамент сообщает, что с 6 по 12 декабря инспекторы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области провели более 100 рейдовых патрульных мероприятий.

За неделю выявлено 26 различных нарушений, одно дело имеет признаки ст. 258 УК РФ. Проводится проверка.

В Александровском сельском поселении сотрудники Сладковского районного отдела услышали три выстрела. Выехав по направлению доносившегося из леса звука, инспекторы вскоре обнаружили 9 простреленных гильз и следы от колёс внедорожника. Через некоторое время были обнаружены три «Ниссан Патрол». В ходе преследования неизвестные выбросили в яму мешок, в котором было мясо косули.

Несколько человек удалось задержать в деревне Таволжан, остальным удалось скрыться. К инспекторам подключилась следственно-оперативная группа МВД.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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