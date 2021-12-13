Недалеко от Ишима прошла погоня за тремя джипами Ниссан. Задержаны 4 человека

За неделю выявлено 26 различных нарушений, одно дело имеет признаки ст. 258 УК РФ. Проводится проверка.
В Александровском сельском поселении сотрудники Сладковского районного отдела услышали три выстрела. Выехав по направлению доносившегося из леса звука, инспекторы вскоре обнаружили 9 простреленных гильз и следы от колёс внедорожника. Через некоторое время были обнаружены три «Ниссан Патрол». В ходе преследования неизвестные выбросили в яму мешок, в котором было мясо косули.
Несколько человек удалось задержать в деревне Таволжан, остальным удалось скрыться. К инспекторам подключилась следственно-оперативная группа МВД.