Недалеко от Ишима прошла погоня за тремя джипами Ниссан. Задержаны 4 человека

В Александровском сельском поселении сотрудники Сладковского районного отдела услышали три выстрела. Выехав по направлению доносившегося из леса звука, инспекторы вскоре обнаружили 9 простреленных гильз и следы от колёс внедорожника. Через некоторое время были обнаружены три «Ниссан Патрол». В ходе преследования неизвестные выбросили в яму мешок, в котором было мясо косули.