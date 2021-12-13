На трассе Тюмень - Курган в 2020 погибла семья из пяти человек

Уголовное дело было заведено в отношении 52-летнего жителя Магнитогорска. Он признан виновным в преступлении по ст. 264 УК РФ.
В ходе заседания установлено, что инцидент произошел 4 января 2020 года. Мужчина двигался на грузовом седельном тягаче ДАФ ХF95, у транспортного средства не работала тормозная система. Более того машина двигалась с превышением скорости.
«На 103 км автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе водитель допустил неуправляемый занос и выезд тягача на встречную полосу», - сообщают представители суда.
После столкновения с Lada GAB 130 XRAY погибли 5 человек, они возвращались домой в Тобольск.
Водитель большегруза получил 6 лет тюрьмы, кроме того удовлетворён иск брата погибшей женщины на 3,7 млн рублей в счёт возмещения морального вреда.