nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассе Тюмень - Курган в 2020 погибла семья из пяти человек

13 декабря 2021, 13:08
Фото: 1Mi
Тюменский суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в котором погибли 5 членов семьи, сообщает Прокуратура Тюменской области.

Уголовное дело было заведено в отношении 52-летнего жителя Магнитогорска. Он признан виновным в преступлении по ст. 264 УК РФ.

В ходе заседания установлено, что инцидент произошел 4 января 2020 года. Мужчина двигался на грузовом седельном тягаче ДАФ ХF95, у транспортного средства не работала тормозная система. Более того машина двигалась с превышением скорости.

«На 103 км автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе водитель допустил неуправляемый занос и выезд тягача на встречную полосу», - сообщают представители суда.

После столкновения с Lada GAB 130 XRAY погибли 5 человек, они возвращались домой в Тобольск.

Водитель большегруза получил 6 лет тюрьмы, кроме того удовлетворён иск брата погибшей женщины на 3,7 млн рублей в счёт возмещения морального вреда.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25