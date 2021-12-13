nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лед сковал скверы и парки Тюмени

13 декабря 2021, 10:14
Фото: 1Mi
В скверах и парках Тюмени люди жалуются на каток. Лёд пока не убирается из общественных мест.
Сюжет
Тюмень

Это создаёт трудности для всех, кто вынужден идти через парки, чтобы попасть домой.

«Так такой каток по всей Тюмени. Хоть бы песка насыпали», - отмечает тюменка Алёна Иванова.

В центре города лёд постепенно убирается, но окраинам похоже придётся подождать несколько дней. В декабре ледяная плёнка довольно большая. Коммунальщики вынуждены потратить больше времени на уборку. Здесь может понадобиться соль и песок на первое время, пока не подъедет тяжелая уборочная техника.

Стоит отметить, что похожая ситуация характерна в Восточной части города и в Заречной и на Лесобазе.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25