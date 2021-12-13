Лед сковал скверы и парки Тюмени

Это создаёт трудности для всех, кто вынужден идти через парки, чтобы попасть домой.
«Так такой каток по всей Тюмени. Хоть бы песка насыпали», - отмечает тюменка Алёна Иванова.
В центре города лёд постепенно убирается, но окраинам похоже придётся подождать несколько дней. В декабре ледяная плёнка довольно большая. Коммунальщики вынуждены потратить больше времени на уборку. Здесь может понадобиться соль и песок на первое время, пока не подъедет тяжелая уборочная техника.
Стоит отметить, что похожая ситуация характерна в Восточной части города и в Заречной и на Лесобазе.