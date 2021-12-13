Компания с акциями тюменской мэрии из-за устаревшего здания несёт убытки

«Тюменская ярмарка» организует и проводит различные выставки и ярмарки, а также предоставляет в аренду площади и оборудование в здании № 12, расположенном на улице Севастопольская. Размер пространства составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Также учреждение оборудовано залом для конференций на 100 посадочных мест.
«С 2017 года объёмы выручки от основной деятельности Общества сокращаются. Это обусловлено устаревшим внешним видом здания и ростом конкуренции из-за появления множества других выставочных и торговых площадей в областном центре», — следует из заключения органа независимого госфинансового контроля.
Специалисты также добавили, что в прошлом году выручка организации уменьшилась в связи с введением ограничительных мер из-за COVID-19. Помимо того, начиная с 2020 года и до сегодняшних дней «Тюменская ярмарка» не участвовала в решении вопросов местного значения.
Мэрии города рекомендовано проводить в здании выставочного зала мероприятия различной направленности в рамках муниципальных целевых программ.