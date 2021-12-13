Компания с акциями тюменской мэрии из-за устаревшего здания несёт убытки

Специалисты также добавили, что в прошлом году выручка организации уменьшилась в связи с введением ограничительных мер из-за COVID-19. Помимо того, начиная с 2020 года и до сегодняшних дней «Тюменская ярмарка» не участвовала в решении вопросов местного значения.