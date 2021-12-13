nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Компания с акциями тюменской мэрии из-за устаревшего здания несёт убытки

13 декабря 2021, 05:40
Фото: 1Mi
Компания с акциями тюменской мэрии из-за устаревшего здания несёт убытки
Счётная палата провела проверку акционерного общества «Тюменская ярмарка», пакет акций которого принадлежит тюменской администрации, и выяснила, что организация несёт убытки.
Сюжет
Тюмень

«Тюменская ярмарка» организует и проводит различные выставки и ярмарки, а также предоставляет в аренду площади и оборудование в здании № 12, расположенном на улице Севастопольская. Размер пространства составляет 2,7 тысяч квадратных метров. Также учреждение оборудовано залом для конференций на 100 посадочных мест.

Администрация города закупила мебель на 1,6 млн рублей
Узнать подробнее

«С 2017 года объёмы выручки от основной деятельности Общества сокращаются. Это обусловлено устаревшим внешним видом здания и ростом конкуренции из-за появления множества других выставочных и торговых площадей в областном центре», — следует из заключения органа независимого госфинансового контроля.

Специалисты также добавили, что в прошлом году выручка организации уменьшилась в связи с введением ограничительных мер из-за COVID-19. Помимо того, начиная с 2020 года и до сегодняшних дней «Тюменская ярмарка» не участвовала в решении вопросов местного значения.

Мэрии города рекомендовано проводить в здании выставочного зала мероприятия различной направленности в рамках муниципальных целевых программ.

Материалы по теме
Лесная база отдыха несет крупные убытки из-за лесных пожаров в Тюменской областиПроизводители тюменских безалкогольных напитков за 2020 год понесли убыткиНезависимые АЗС России сообщают о серьезных убытках
#Новости#Общество#Аудит#Администрация#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25