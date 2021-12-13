Добро пожаловать: как выбрать хорошую дверь

Не стоит забывать об утеплителе и притворе, а также об отделке. Полностью деревянные двери не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях, а эмалированные — там, где есть дети и домашние животные. Межкомнатные двери в Тюмени лучше всего искать на в интернет-магазине Русдверь: большое количество категорий и удобная навигация поможет вам найти нужную.