Добро пожаловать: как выбрать хорошую дверь

Дверь — это не только деталь интерьера, но и надёжная защита от нежелательных гостей. Не стоит забывать и о тёплом воздухе, который не сможет покинуть жилище, если оно оборудовано хорошей входной дверью. Помочь с выбором может интернет-магазин Русдверь.
Для начала стоит определиться с пространством, которое будет занимать дверь. Конечно, дверь должна изготавливаться специально под дверной проём; однако слишком широкий вход тоже не является проблемой — спасёт полуторная либо двустворчатая дверь.
Затем нужно понять, какой материал дверного полотна вам скорее по душе: горячекатаная или холоднокатаная сталь. Холоднокатаная считается лучшим выбором, но надёжность двери — это комплекс компонентов.
Повысить устойчивость можно, если выбрать каркас с минимальным количеством швов. Часть полотна, которая останется снаружи, должна быть вовсе из цельностального листа. Очень хорошо, если такой лист есть и с внутренней стороны.
Далее — толщина. Стандартом входной двери считается толщина в 2-3 мм; наращивание толщины увеличивает прочность, но утяжеляет конструкцию. Больше вес — больше петель и рёбер жёсткости. Кстати, про петли: их лучше спрятать в конструкцию или хотя бы оснастить «противосъёмом».
● Бумага и прессованный картон очень хорошо горят;
● поролон и синтепон занимают слой минимум в 10 см из-за большой плотности;
● пенопласт плохо задерживает шум.
● Лучшим вариантом станет минеральная вата или пенополеуретан.
Наконец, отделка. Мода на обитые винилискожей двери осталась в прошлом. Она легко обдирается, не терпит большой влажности. Дверь можно отделать деревом или МФД-панелями из спрессованной стружки.
Есть бюджетные варианты: ПВХ-плёнка со стилизацией под материал, пластиковые панели. В городах лидирует порошковое покрытие: оно хорошо держит тепло, не подвержено влаге.
Если входная дверь — это в первую очередь устойчивость и защита, то межкомнатные двери обычно стоит рассматривать с эстетической точки зрения. Чаще всего они не претендуют на сверхпрочность, но радуют глаз своим дизайном.
Выбор межкомнатной двери лучше начинать с чертежом помещения в руках. Полностью открытая межкомнатная дверь должна упираться в стену; для этого требуется пространство.
Если вход в комнату достаточно широк, то выбирать придётся из распашных (обыкновенных, но в количестве двух штук) и раздвижных дверей. Раздвижные двери — они же двери-купе — берегут площадь, но тоньше обычных, а значит, лучше проводят шум, свет и пропускают тепло.
Складные двери не могут занимать большой проём: иначе конструкция будет работать неправильно, да и для складывания придётся прилагать усилия. Кроме того, со временем механизм изнашивается, начинает греметь; впрочем, без ухода скрипят и обычные петли.
Стеклянная дверь выглядит очень красиво, но требует бережного отношения. Ей нельзя хлопать. Она должна быть качественно сделанной в местах стыков, иначе стеклянные элементы могут выпасть сами по себе.
Не стоит забывать об утеплителе и притворе, а также об отделке. Полностью деревянные двери не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях, а эмалированные — там, где есть дети и домашние животные. Межкомнатные двери в Тюмени лучше всего искать на в интернет-магазине Русдверь: большое количество категорий и удобная навигация поможет вам найти нужную.