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Адвокат тюменского чиновника-коррупционера хранит молчание о сделке со следствием

13 декабря 2021, 04:37
Фото: «НашГород»
Адвокат тюменского чиновника-коррупционера хранит молчание о сделке
Адвокат Кирилл Яковченко не даёт комментариев и не подтверждает анонимное сообщение о том, что его подзащитный Игорь Фролов, который ранее арестован за мошенничество, заключил сделку со следствием и настаивает на особом порядке рассмотрения уголовного дела.
Сюжет
Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что на заседании суда выяснилось — на допросе 7 декабря Игорь Фролов признал свою вину. Тогда защитник сообщил, что все задержанные дали обличающие друг друга показания, а сам чиновник «наговорил лишнего».

Адвокат ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако бывшего главу дорожного департамента оставили в СИЗО до следующего года — 2 февраля.

Напомним, экс-руководителя городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова обвиняют в двух эпизодах по статье 159.4 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». По данным следствия, подсудимый, создав фиктивную компанию, похитил порядка 5 млн рублей из городского бюджета. Также суд арестовал мать Фролова по той же статье.

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