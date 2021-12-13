Адвокат тюменского чиновника-коррупционера хранит молчание о сделке со следствием

Ранее «Наш Город» писал, что на заседании суда выяснилось — на допросе 7 декабря Игорь Фролов признал свою вину. Тогда защитник сообщил, что все задержанные дали обличающие друг друга показания, а сам чиновник «наговорил лишнего».
Адвокат ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако бывшего главу дорожного департамента оставили в СИЗО до следующего года — 2 февраля.
Напомним, экс-руководителя городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова обвиняют в двух эпизодах по статье 159.4 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». По данным следствия, подсудимый, создав фиктивную компанию, похитил порядка 5 млн рублей из городского бюджета. Также суд арестовал мать Фролова по той же статье.