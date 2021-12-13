Адвокат тюменского чиновника-коррупционера хранит молчание о сделке со следствием

Адвокат Кирилл Яковченко не даёт комментариев и не подтверждает анонимное сообщение о том, что его подзащитный Игорь Фролов, который ранее арестован за мошенничество, заключил сделку со следствием и настаивает на особом порядке рассмотрения уголовного дела.

Сюжет Тюмень