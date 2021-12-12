В Тюмени продают квартиру с самым эклектичным дизайном всего за 11 миллионов рублей

Квартира являет собой смесь классических идей и новаторского дизайна.
Весь антураж квартиры придерживается светлых (кремовых) тонов, включая спальную мебель и кухонный гарнитур. В обстановке заложена идея сохранения как можно большего пространства.
Присутствует отдельная гардеробная. Полностью закончен ремонт всей квартиры: установлены теплые полы, бытовая техника, двуспальная кровать, вся сантехника, детская комната с двухъярусным спальным местом.
Мебель сделана под заказ с использованием самых дорогих и высококачественных материалов. В квартире остается все и будущим владельцам не придется беспокоиться о благоустройстве жилья.
ЖК «Европейский» является одни из самых комфортных и удобных районов Тюмени. В пешей доступности находятся магазины, кафе, детский сад, школа. Налажена полностью функционирующая инфраструктура.