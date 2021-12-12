В ОБ № 14 появилось новое гинекологические и эндоскопическое оборудование

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в отделении также заменили старые фетальные мониторы.
С их помощью диагностируются даже незначительные отклонения от нормального развития плода при беременности и их точная работа поможет избежать многих негативных последствий.
В одном из филиалов данного медицинского учреждения (Сладковская больница) установлено новое гинекологическое кресло вкупе с началом эксплуатации новых кольпоскопов (для диагностирования гинекологических заболеваний).
Гайрат Абдиев, заведующий хирургическим отделением ОБ № 14, рассказал о поступлении нового эндоскопического оборудования и как это может помочь в выявлении различных заболеваний:
«Эндоскопия — малоинвазивный и очень информативный метод диагностики и лечения. Новые видеоэндоскопы помогут нам точнее выявлять заболевания органов ЖКТ, трахеи и бронхов, онкологических заболеваний на ранних стадиях»
Чуть более двух месяцев назад в кабинетах эндоскопических исследований заняли своё место специальные шкафы для эндоскопов, обеспечивающие безопасное хранение и долговечность проступившей в отделение аппаратуры, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».