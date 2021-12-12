В ОБ № 14 появилось новое гинекологические и эндоскопическое оборудование

Чуть более двух месяцев назад в кабинетах эндоскопических исследований заняли своё место специальные шкафы для эндоскопов, обеспечивающие безопасное хранение и долговечность проступившей в отделение аппаратуры, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.