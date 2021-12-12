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В ОБ № 14 появилось новое гинекологические и эндоскопическое оборудование

12 декабря 2021, 04:26
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Областная программа по модернизации первичного звена здравоохранения продолжает приносить новые результаты. Специалисты гинекологического отделения Областной больницы № 14 теперь располагают новейшей высокочастотной аппаратурой, позволяющей проводить лечение множества патологий матки.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в отделении также заменили старые фетальные мониторы.

С их помощью диагностируются даже незначительные отклонения от нормального развития плода при беременности и их точная работа поможет избежать многих негативных последствий.

В одном из филиалов данного медицинского учреждения (Сладковская больница) установлено новое гинекологическое кресло вкупе с началом эксплуатации новых кольпоскопов (для диагностирования гинекологических заболеваний).

Гайрат Абдиев, заведующий хирургическим отделением ОБ № 14, рассказал о поступлении нового эндоскопического оборудования и как это может помочь в выявлении различных заболеваний:

«Эндоскопия — малоинвазивный и очень информативный метод диагностики и лечения. Новые видеоэндоскопы помогут нам точнее выявлять заболевания органов ЖКТ, трахеи и бронхов, онкологических заболеваний на ранних стадиях»

Чуть более двух месяцев назад в кабинетах эндоскопических исследований заняли своё место специальные шкафы для эндоскопов, обеспечивающие безопасное хранение и долговечность проступившей в отделение аппаратуры, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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