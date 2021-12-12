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ЦУМ Тюмени к своему 75-летнему юбилею откроет музей торговли

12 декабря 2021, 03:55
Фото: 1Mi
Тюменский ЦУМ к своему 75-летнему юбилею, который отмечается в 2022 году, открывает музей торговли. Об этом рассказали в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Первое его открытие свершилось в апреле 1947 года. Тогда на месте нынешнего торгового центра находилось 2-этажное здание с печным отоплением и 3 секциями продаж: Галантерея, Ткани, Культтовары. Общая площадь торговых помещений составляла 330 кв. метров.

Чуть позже к зданию подведут центральное отопление и увеличат площадь торговой зоны до 835 кв. метров.

В 2022 году ЦУМу исполнится 75 лет существования и к этой дате будет создан музей торговли.

«Концепция уже проработана, идёт оформление всех экспонатов. Наша история плотно связана с развитием торговли и экономической деятельностью всего региона. Миллионы товаров были реализованы за эти годы. Некоторые потеряли актуальность, какие-то и вовсе уже не используются в обиходе, а просто пылятся на складах. Но все они памятники прошедших эпох. При поддержке местных жителей мы формируем исторические коллекции и будем рады любым сохранившимся вещам советского периода»генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

По информации регионального департамента потребительского рынка и туризма, музей планируют открыть уже этой зимой. Организаторы подготавливают также предложение для коллекционеров: могут предоставить площадь музея для различных показов их собственных коллекций.

В Тюмени сейчас готовятся к открытию мастерской, где добровольцы серебряного возраста своими руками создадут для нуждающихся вязаные, лоскутные и тканые изделия в ремесленных традициях региона. «Арт-изба» объединит два волонтерских направления — социальное и культурное в рамках областной штаб-квартиры «серебряного» добровольчества.

#Новости#Цум#Максим Кондратов#Общество
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