ЦУМ Тюмени к своему 75-летнему юбилею откроет музей торговли

«Концепция уже проработана, идёт оформление всех экспонатов. Наша история плотно связана с развитием торговли и экономической деятельностью всего региона. Миллионы товаров были реализованы за эти годы. Некоторые потеряли актуальность, какие-то и вовсе уже не используются в обиходе, а просто пылятся на складах. Но все они памятники прошедших эпох. При поддержке местных жителей мы формируем исторические коллекции и будем рады любым сохранившимся вещам советского периода»генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.