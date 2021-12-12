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Топ-3 Тюмени:корпоратив блогеров, умерла журналистка «Нашего города», арест чиновника

12 декабря 2021, 15:49
Фото: 1Mi
На уходящей неделе арестовали тюменского чиновника, отвечающего за дороги и транспорт. Организатора ковидной вечеринки в Тюмени вызвали в полицию. Скончалась журналистка «Нашего города» Елена Аксарина.
Сюжет
Арест

Руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта арестовали

В понедельник силовики задержали Игоря Фролова, который занимал пост руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта при администрации Тюмени.

Предполагается, что он с соучастниками провернул мошенническую схему. Ими была учреждена организация, которая исполняла свои задачи только «на бумаге». При этом на деятельность организации регулярно выделялись средства из бюджета.

Как заявили в пресс-службе администрации, с 6 декабря он более не является сотрудником органов местного самоуправления. Известно, что функции руководителя в департаменте исполняет заместитель бывшего директора Евгений Ташланов.

Организатора ковидной вечеринки в Тюмени вызвали в полицию

Как рассказала в своем Instagram Светлана Захарова, после проведения скандальной вечеринки ее вызвали в полицию, там она должна дать пояснения произошедшему. Блогер является одним из организаторов мероприятия в заведении Bullwar Bar.

Вчера в областной столице состоялся «Корпоратив блогеров», в котором приняли участие местные интернет деятели. Однако о социальной дистанции и соблюдении других антиковидных мер речи и не шло. Помимо того, Светлана Захарова опубликовала пост о «тысяче» приглашенных гостей, что разозлило интернет-пользователей.

«Наш город» будет следить за развитием событий. О том, какие именно последствия могут наступить для организаторов мероприятия мы писали ранее.

Умерла журналистка «Нашего города» Елена Аксарина

В понедельник в ОКБ№ 1 скончалась Елена Викторовна Аксарина. Она месяц боролась с болезнью, однако чуда не произошло. Ее 15-летний сын остался без любящей и заботливой мамы.

Елена Аксарина начала работать в редакции «Нашего города» в текущем году. Она увлекалась культурой и брала социальные темы, а к себе и коллегам предъявляла высокие требования. Елена говорила, что ее вдохновляют театр и ее сын.

В 1993 году она закончила Институт филологии и журналистики ТюмГУ. Также Елена Аксарина — член Союза журналистов РФ. Помимо того, она работала в ряде изданий Тюменской области и Тюменском театре кукол.

Редакция «Нашего города» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Елены Аксариной.

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