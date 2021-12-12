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Сотрудники ГИБДД провели очередную сплошную проверку водителей на трезвость

12 декабря 2021, 07:43
Фото: ГИБДД Тюменской области
Мероприятие проводилось 11 декабря на улице Мельникайте. К акции также присоединились работники технического надзора и кинологической службы.

Проверке подверглись около 400 автотранспортных средств местных жителей.

Из всех проверенных водителей, 24 были привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД:

  • Незаконная тонировка автомобильных стекол — 12 человек;
  • Отсутствие полиса обязательного страхования — 9 человек;
  • Управление автотранспортом без необходимых документов — 1 человек.

В ходе мероприятия также был пойман несовершеннолетний водитель за рулем «ВАЗ-2109». Подросток был доставлен сотрудниками автоинспекции в отделении полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

За прошедшие 24 часа на территории Тюменской области было остановлено 15 водителей в нетрезвом виде. Все они отстранены от участия в дорожном движении.

Напоминаем о том, что ГИБДД усилит контроль на федеральной автотрассе Р-404 в преддверии новогодних праздников.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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