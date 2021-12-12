Сотрудники ГИБДД провели очередную сплошную проверку водителей на трезвость

В ходе мероприятия также был пойман несовершеннолетний водитель за рулем «ВАЗ-2109». Подросток был доставлен сотрудниками автоинспекции в отделении полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.