Сотрудники ГИБДД провели очередную сплошную проверку водителей на трезвость

Проверке подверглись около 400 автотранспортных средств местных жителей.
Из всех проверенных водителей, 24 были привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД:
В ходе мероприятия также был пойман несовершеннолетний водитель за рулем «ВАЗ-2109». Подросток был доставлен сотрудниками автоинспекции в отделении полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.
За прошедшие 24 часа на территории Тюменской области было остановлено 15 водителей в нетрезвом виде. Все они отстранены от участия в дорожном движении.
Напоминаем о том, что ГИБДД усилит контроль на федеральной автотрассе Р-404 в преддверии новогодних праздников.