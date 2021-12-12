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Руководитель Тюмени предложил жителям обсудить концепцию будущего парка

12 декабря 2021, 06:56
Фото: Администрация Тюмени
Руслан Кухарук сообщил о реализации проекта будущего парка в своей социальной сети Instagram. Новинка будет расположена близ микрорайонов: Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Общая площадь планируемого пространства — более 38 га.

По сообщению главы Тюмени, этим летом проводилась открытая встреча с жителями близлежащих к будущей зоне микрорайонов. Предложения и пожелания были приняты к сведению и в дальнейшем отправлены архитекторам. Исходя из этих пожеланий, специалистами был сформирован полноценный план по благоустройству и формированию территории парка.

«С нескольких сторон будут организованы входные группы и проработана навигация. Вся территория будет разделена на специализированные зоны: рекреационную, спортивную, служебную, культурную и вспомогательную»

— «В парке будут созданы и оформлены множественные зеленые насаждения. Их планируется соединить велосипедными, беговыми и пешеходными дорожками. На всей территории зоны будут продуманы особые точки притяжения, которые позволят сохранять актуальность посещения парка в любой период года», — резюмировал Руслан Кухарук.

Концепция благоустройства зоны опубликована на портале «Я решаю!».

Также мы недавно сообщали о том, что проект по благоустройству улицы Дзержинского уже подготовлен и работы планируется начать в 2022 году.

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#Новости#Максим Кондратов#Общество
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