Руководитель Тюмени предложил жителям обсудить концепцию будущего парка

По сообщению главы Тюмени, этим летом проводилась открытая встреча с жителями близлежащих к будущей зоне микрорайонов. Предложения и пожелания были приняты к сведению и в дальнейшем отправлены архитекторам. Исходя из этих пожеланий, специалистами был сформирован полноценный план по благоустройству и формированию территории парка.