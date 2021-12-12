Руководитель Тюмени предложил жителям обсудить концепцию будущего парка

По сообщению главы Тюмени, этим летом проводилась открытая встреча с жителями близлежащих к будущей зоне микрорайонов. Предложения и пожелания были приняты к сведению и в дальнейшем отправлены архитекторам. Исходя из этих пожеланий, специалистами был сформирован полноценный план по благоустройству и формированию территории парка.
«С нескольких сторон будут организованы входные группы и проработана навигация. Вся территория будет разделена на специализированные зоны: рекреационную, спортивную, служебную, культурную и вспомогательную»
— «В парке будут созданы и оформлены множественные зеленые насаждения. Их планируется соединить велосипедными, беговыми и пешеходными дорожками. На всей территории зоны будут продуманы особые точки притяжения, которые позволят сохранять актуальность посещения парка в любой период года», — резюмировал Руслан Кухарук.
Также мы недавно сообщали о том, что проект по благоустройству улицы Дзержинского уже подготовлен и работы планируется начать в 2022 году.