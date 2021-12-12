РЭО опроверг рост цен за услуги регоператоров из-за введения новых правил

Как заявил представитель РЭО, курирующий реформу обращения с ТКО в РФ, информация о возможном росте тарифов не соответствует действительности, передает kp.ru.
Новые правила разработаны после обращений региональных операторов с учетом правоприменительной практики. Проект постановления направлен в ФАС и Минприроды России. По словам экспертов, перераспределение трат планируется сделать за счет строительства мусороперегрузочных станций. Платежи за вывоз отходов из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа, уточнили в РЭО. На сэкономленные деньги можно будет развивать инфраструктуру раздельного сбора отходов. В РЭО отметили, что раздельный сбор позволит уменьшить объем мусора, отправляемого на полигоны, а также увеличить количество вторичных ресурсов, применяемых в производстве.
Общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов назвал меру правильной и назревшей. Он также считает, что новые правила не повлекут увеличения платежей за вывоз мусора для населения.
С ним согласился глава ППК РЭО Денис Буцаев. По его словам, транспортные расходы, наоборот, должны снизиться, а тариф не будет расти.
«Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф как раз-таки не рос. В итоге транспортное плечо будет меньше и расходы сократятся. Регоператор сократит расходы на транспортировку именно за счет строительства мусороперегрузочных станций», — сказал Буцаев.