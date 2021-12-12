РЭО опроверг рост цен за услуги регоператоров из-за введения новых правил

Новые правила разработаны после обращений региональных операторов с учетом правоприменительной практики. Проект постановления направлен в ФАС и Минприроды России. По словам экспертов, перераспределение трат планируется сделать за счет строительства мусороперегрузочных станций. Платежи за вывоз отходов из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа, уточнили в РЭО. На сэкономленные деньги можно будет развивать инфраструктуру раздельного сбора отходов. В РЭО отметили, что раздельный сбор позволит уменьшить объем мусора, отправляемого на полигоны, а также увеличить количество вторичных ресурсов, применяемых в производстве.