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РЭО опроверг рост цен за услуги регоператоров из-за введения новых правил

12 декабря 2021, 08:36
Фото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) и отраслевые эксперты заявили, что перераспределение трат регоператоров на перевозку отходов не приведет к увеличению тарифов за вывоз мусора для конечного потребителя.

Как заявил представитель РЭО, курирующий реформу обращения с ТКО в РФ, информация о возможном росте тарифов не соответствует действительности, передает kp.ru.

Новые правила разработаны после обращений региональных операторов с учетом правоприменительной практики. Проект постановления направлен в ФАС и Минприроды России. По словам экспертов, перераспределение трат планируется сделать за счет строительства мусороперегрузочных станций. Платежи за вывоз отходов из-за этого не вырастут, так как перераспределение средств будет происходить внутри тарифа, уточнили в РЭО. На сэкономленные деньги можно будет развивать инфраструктуру раздельного сбора отходов. В РЭО отметили, что раздельный сбор позволит уменьшить объем мусора, отправляемого на полигоны, а также увеличить количество вторичных ресурсов, применяемых в производстве.

Общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов назвал меру правильной и назревшей. Он также считает, что новые правила не повлекут увеличения платежей за вывоз мусора для населения.

С ним согласился глава ППК РЭО Денис Буцаев. По его словам, транспортные расходы, наоборот, должны снизиться, а тариф не будет расти.

«Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф как раз-таки не рос. В итоге транспортное плечо будет меньше и расходы сократятся. Регоператор сократит расходы на транспортировку именно за счет строительства мусороперегрузочных станций», — сказал Буцаев.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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