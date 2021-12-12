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Потеплеет: воскресный прогноз погоды

12 декабря 2021, 01:30
Фото: 1Mi
Погодные условия 12 декабря 2021 года не принесут неожиданных сюрпризов жителям Тюмени, но немного порадуют небольшим потеплением и отсутствием осадков.

В 8:00 синоптики прогнозируют температуру воздуха -17 С°. Ветер 2-5 м/с. Юго-западный.

К 14:00 прогнозируется незначительное повышение температуры до -14 С°. Скорость ветра останется с прежними показателями.

К 17:00 уже существенно потеплеет до -11 С°, а к 23:00 — до -9 С°. Ветер немного ускорится до 4-7 м/с.

Атмосферное давление на протяжении дня незначительно снизится с 769 до 766 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха напротив будет серьезно колебаться: с 85% (8:00) до 73% (20:00).

Автомобилистов порадует относительно чистое дорожно покрытие.

Редакция «Нашего Города» желает всем тюменцам хорошего дня!

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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