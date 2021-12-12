Потеплеет: воскресный прогноз погоды

В 8:00 синоптики прогнозируют температуру воздуха -17 С°. Ветер 2-5 м/с. Юго-западный.
К 14:00 прогнозируется незначительное повышение температуры до -14 С°. Скорость ветра останется с прежними показателями.
К 17:00 уже существенно потеплеет до -11 С°, а к 23:00 — до -9 С°. Ветер немного ускорится до 4-7 м/с.
Атмосферное давление на протяжении дня незначительно снизится с 769 до 766 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха напротив будет серьезно колебаться: с 85% (8:00) до 73% (20:00).
Автомобилистов порадует относительно чистое дорожно покрытие.
Редакция «Нашего Города» желает всем тюменцам хорошего дня!