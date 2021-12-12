Киберпатруль представил ролик о признаках того, что ваш ребенок употребляет наркотики

Борьба с наркоманией приносит определенные плоды: по официальным данным, за 2020 год произошло снижение числа наркозависимых на 7,5%. Среди подростков на 24%.
По данным МВД, около 70% всех людей, употребляющих ПАВ, — подростки. Статистика говорит о реальной проблеме, которой стоит уделять особенное внимание.
Организация «Киберпатруль Тюменской области» выпустила социальный ролик о том, какое влияние на организм и поведение подрастающего человека может оказывать употребление запрещенных веществ.
Столкнуться с данной бедой может каждый. Своевременное вмешательство может спасти не только здоровье, но и жизнь многих людей.
Если вы столкнулись с подобной проблемой или у вас имеется какая-либо важная информация по этому вопросу, то можно обратиться в организацию «Страна без наркотиков. Тюмень».
Ранее губернатор Тюменской области заявлял, что проблема наркотизации населения в регионе остается по-прежнему актуальной. Тем не менее в 2021 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 46% сократилось количество наркопреступлений среди несовершеннолетних. А действующий в области государственный центр реабилитации наркозависимых будет расширяться. Каждый год комплексную стационарную реабилитацию на базе центра проходят порядка 180 взрослых зависимых и 90 подростков с той же проблемой.