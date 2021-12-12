Киберпатруль представил ролик о признаках того, что ваш ребенок употребляет наркотики

Ранее губернатор Тюменской области заявлял, что проблема наркотизации населения в регионе остается по-прежнему актуальной. Тем не менее в 2021 году количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 46% сократилось количество наркопреступлений среди несовершеннолетних. А действующий в области государственный центр реабилитации наркозависимых будет расширяться. Каждый год комплексную стационарную реабилитацию на базе центра проходят порядка 180 взрослых зависимых и 90 подростков с той же проблемой.