Итоги дня: смертельное ДТП, квартира за 11 млн рублей, концепция будущего парка

Сегодня автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» подрезал «Toyota Land Cruiser Prado», последний не справился с управлением и выехал на встречку, сообщают в ГИБДД по Тюменской области. В этот момент по полосе встречного движения двигался автомобиль «Volvo XC60». Произошло столкновение.