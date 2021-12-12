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Итоги дня: смертельное ДТП, квартира за 11 млн рублей, концепция будущего парка

12 декабря 2021, 18:59
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Руководитель Тюмени предложил жителям обсудить концепцию будущего парка. Произошло смертельное ДТП на трассе Тюмень — Курган. В Тюмени продают квартиру с самым эклектичным дизайном всего за 11 миллионов рублей.
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Тюмень

На трассе Тюмень — Курган произошло смертельное ДТП

Сегодня автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» подрезал «Toyota Land Cruiser Prado», последний не справился с управлением и выехал на встречку, сообщают в ГИБДД по Тюменской области. В этот момент по полосе встречного движения двигался автомобиль «Volvo XC60». Произошло столкновение.

В результате, пострадали оба водителя, а пассажирка «Volvo» 1989 года рождения погибла.

На данный момент на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

В ЖК «Европейский» продается квартира с самым эклектичным дизайном

Квартира площадью 61, 4 кв. м. располагается по адресу ул. Эрвье, 32. На объекте присутствует смешение классических идей и новаторского дизайна. Лот продается за 11 миллионов рублей.

Отмечается, что квартира оформлена и обставлена в светлых (кремовых) тонах. В обстановке заложена идея сохранения как можно большего пространства.

В квартире есть отдельная гардеробная, также полностью выполнен ремонт. Вся мебель в квартире сделана под заказ, а для изготовления отбирались самые дорогие и высококачественные материалы.

Руслан Кухарук предложил жителям обсудить концепцию будущего парка

Как рассказал глава Тюмени в своем Instagram, будет реализован проект будущего парка, находящегося рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк и Комарово. План по благоустройству парка был составлен из предложений местных жителей.

«С нескольких сторон будут организованы входные группы и проработана навигация. Вся территория будет разделена на специализированные зоны: рекреационную, спортивную, служебную, культурную и вспомогательную», — отметил Руслан Кухарук.

Общая площадь парка составит более 38 га. На территории появятся зеленые насаждения, а также велосипедные, беговые и пешеходные дорожки. Концепция благоустройства зоны опубликована на портале «Я решаю!».

Обсуждайте главные темы Тюмени в телеграм — канале «Наш Город».

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