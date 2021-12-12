Итоги дня: смертельное ДТП, квартира за 11 млн рублей, концепция будущего парка

Сегодня автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» подрезал «Toyota Land Cruiser Prado», последний не справился с управлением и выехал на встречку, сообщают в ГИБДД по Тюменской области. В этот момент по полосе встречного движения двигался автомобиль «Volvo XC60». Произошло столкновение.
В результате, пострадали оба водителя, а пассажирка «Volvo» 1989 года рождения погибла.
На данный момент на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.
Квартира площадью 61, 4 кв. м. располагается по адресу ул. Эрвье, 32. На объекте присутствует смешение классических идей и новаторского дизайна. Лот продается за 11 миллионов рублей.
Отмечается, что квартира оформлена и обставлена в светлых (кремовых) тонах. В обстановке заложена идея сохранения как можно большего пространства.
В квартире есть отдельная гардеробная, также полностью выполнен ремонт. Вся мебель в квартире сделана под заказ, а для изготовления отбирались самые дорогие и высококачественные материалы.
Как рассказал глава Тюмени в своем Instagram, будет реализован проект будущего парка, находящегося рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк и Комарово. План по благоустройству парка был составлен из предложений местных жителей.
«С нескольких сторон будут организованы входные группы и проработана навигация. Вся территория будет разделена на специализированные зоны: рекреационную, спортивную, служебную, культурную и вспомогательную», — отметил Руслан Кухарук.
Общая площадь парка составит более 38 га. На территории появятся зеленые насаждения, а также велосипедные, беговые и пешеходные дорожки. Концепция благоустройства зоны опубликована на портале «Я решаю!».