Благотворительная акция «Корзина добра» проходит в Голышманово

«Каждый новый день благотворительная акция расширяет свой охват. Наш дружный состав решил принять участие в столь необходимом деле помощи нуждающимся. Мы с огромным удовольствием на ежегодной основе присоединяемся к подобным мероприятиям. Верим, что наш небольшой вклад окажется полезен»начальник отделения Денис Швецов.