nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Благотворительная акция «Корзина добра» проходит в Голышманово

12 декабря 2021, 08:49
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области провели акцию по сбору продуктовых наборов и необходимых непродовольственных товаров для малообеспеченных семей, многодетных мам и людей преклонного возраста.

Подобные акции проводятся на регулярной основе по всей стране и помогают тысячам нуждающихся в помощи людей.

Региональное МЧС также присоединились к акту помощи и собрали все необходимое для передачи в пункт сбора Молодежного центра.

«Каждый новый день благотворительная акция расширяет свой охват. Наш дружный состав решил принять участие в столь необходимом деле помощи нуждающимся. Мы с огромным удовольствием на ежегодной основе присоединяемся к подобным мероприятиям. Верим, что наш небольшой вклад окажется полезен»начальник отделения Денис Швецов.

Все желающие также могут принять участие во всероссийском благотворительном проекте на официальном портале «Корзина Доброты».

#Новости#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25