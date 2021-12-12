Благотворительная акция «Корзина добра» проходит в Голышманово

Подобные акции проводятся на регулярной основе по всей стране и помогают тысячам нуждающихся в помощи людей.
Региональное МЧС также присоединились к акту помощи и собрали все необходимое для передачи в пункт сбора Молодежного центра.
«Каждый новый день благотворительная акция расширяет свой охват. Наш дружный состав решил принять участие в столь необходимом деле помощи нуждающимся. Мы с огромным удовольствием на ежегодной основе присоединяемся к подобным мероприятиям. Верим, что наш небольшой вклад окажется полезен»начальник отделения Денис Швецов.
Все желающие также могут принять участие во всероссийском благотворительном проекте на официальном портале «Корзина Доброты».