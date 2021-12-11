Жительницу Тюмени покусали прикормленные собаки

Об этом сама пострадавшая рассказала в одном из сообществ ВКонтакте. По ее словам, сегодня на нее совершили нападение 3 бездомных пса. Происшествие случилось недалеко от улицы Западносибирской, 18.

Девушка прогуливалась со своей домашней собакой, когда не нее выбежали псы, которые принялись ее кусать. Вовремя подоспевшие очевидцы помогли пострадавшей отогнать нападающих животных, но одна из них все-таки успела нанести укус в районе икроножной мышцы. Спустя пару минут произошло интересное: девушка заметила, что к ближайшей футбольной площадке подходит некая женщина, которая начала кормить данных псов. Пострадавшая попыталась сделать замечание женщине, но получила достаточно грубый ответ. По ее словам, ей было не интересно, что произошло на месте ранее. Местные жители отмечают, что данная «троица» уже давно обитает в этом районе и их уже несколько раз увозили специализированные организации: «Надоели эти собаки! Их увозили несколько раз, но содержать их негде, приюты переполнены. Они и на детей кидаются, и на взрослых»Отметила местная жительница в комментариях соцсети. После пострадавшая поехала в больницу для введения препарата против бешенства.