Жители Тюмени жалуются на заторы у выезда с платной парковки аэропорта Рощино

Очевидцы сообщили, что на выезде очень низкая пропускная способность потока машин. Автовладельцам из-за задержек приходится переплачивать за стоянку, которая заняла больше времени, но не по их вине.
«Администрация не хочет компенсировать мне расходы? Я первый раз попадаю в подобную ситуацию и не считаю это нормальным, как и другие водители, попавшие со мной в эту ситуацию. Парковка по итогу заняла гораздо больше времени, чем требовалось»сообщает один из водителей, попавших в пробку.
Ранее мы сообщали, что тюменских автовладельцев начнут штрафовать за неоплату парковочного места с 13 декабря. Штрафы будут достигать 2 500 рублей.
Некоторые нюансы с запретом высадки пассажиров такси около шлагбаумов близ аэропорта подлили масла в огонь:
«Администрация аэропорта запретила осуществлять посадку и высадку пассажиров около шлагбаумов на остановке, поэтому все такси заезжают на территорию. Из-за этого и такой затор»отметил один из местных жителей.