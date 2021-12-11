Жители Тюмени жалуются на заторы у выезда с платной парковки аэропорта Рощино

«Администрация не хочет компенсировать мне расходы? Я первый раз попадаю в подобную ситуацию и не считаю это нормальным, как и другие водители, попавшие со мной в эту ситуацию. Парковка по итогу заняла гораздо больше времени, чем требовалось»сообщает один из водителей, попавших в пробку.