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Жители Тюмени жалуются на заторы у выезда с платной парковки аэропорта Рощино

11 декабря 2021, 05:24
Фото: 1Mi
Платные парковки в последние несколько месяцев стали одной из самых обсуждаемых тем в областной столице. Теперь пришла очередь появления натуральных пробок на выездах из часто посещаемых горожанами мест. Подобные проблемы наблюдались в аэропорте Рощино.

Очевидцы сообщили, что на выезде очень низкая пропускная способность потока машин. Автовладельцам из-за задержек приходится переплачивать за стоянку, которая заняла больше времени, но не по их вине.

«Администрация не хочет компенсировать мне расходы? Я первый раз попадаю в подобную ситуацию и не считаю это нормальным, как и другие водители, попавшие со мной в эту ситуацию. Парковка по итогу заняла гораздо больше времени, чем требовалось»сообщает один из водителей, попавших в пробку.

Ранее мы сообщали, что тюменских автовладельцев начнут штрафовать за неоплату парковочного места с 13 декабря. Штрафы будут достигать 2 500 рублей.

Некоторые нюансы с запретом высадки пассажиров такси около шлагбаумов близ аэропорта подлили масла в огонь:

«Администрация аэропорта запретила осуществлять посадку и высадку пассажиров около шлагбаумов на остановке, поэтому все такси заезжают на территорию. Из-за этого и такой затор»отметил один из местных жителей.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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