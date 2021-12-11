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В Ялуторовске трагически погиб подполковник Павел Лаптев

11 декабря 2021, 14:03
Фото: Совет Ветеранов Межмуниципального отдела МВД РФ «Ялуторовский»
Трагедия произошла 10 декабря 2021 года (причины его ухода из жизни на данный момент неизвестны). Лаптев Павел Леонидович был рожден 15 февраля 1973 года. Закончив срочную службу в 1993 году, перешел на прохождение службы в органы Министерства внутренних дел.

В отделе МВД «Ялуторовский» он изначально занимал должность сотрудника ДПС ГАИ, но со временем дослужился до начальника тыла ОВД. С 2012 года был участником охраны порядка и защищал права и свободы жителей на территории Чечни и Дагестана.

Павел многократно был отмечен за свои заслуги различными наградами и орденами МВД РФ. Свои силы он полностью посвятил борьбе с преступниками, защите граждан и закона.

На пенсии Лаптев П.Л. также продолжил участвовать в жизни ведомства на роли заслуженного ветерана в организации. Многие отмечали его отзывчивость, доброту, высокое чувство исполнения долга.

Участники и руководители Совета Ветеранов Межмуниципального отдела МВД РФ «Ялуторовский» выражают соболезнования родственникам и близким Павлу людям.

Церемония прощания будет проведена 12 декабря на территории ритуального зала с 12:00 до 13:00.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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