В Ялуторовске трагически погиб подполковник Павел Лаптев

В отделе МВД «Ялуторовский» он изначально занимал должность сотрудника ДПС ГАИ, но со временем дослужился до начальника тыла ОВД. С 2012 года был участником охраны порядка и защищал права и свободы жителей на территории Чечни и Дагестана.