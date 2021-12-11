В Ялуторовске трагически погиб подполковник Павел Лаптев

В отделе МВД «Ялуторовский» он изначально занимал должность сотрудника ДПС ГАИ, но со временем дослужился до начальника тыла ОВД. С 2012 года был участником охраны порядка и защищал права и свободы жителей на территории Чечни и Дагестана.
Павел многократно был отмечен за свои заслуги различными наградами и орденами МВД РФ. Свои силы он полностью посвятил борьбе с преступниками, защите граждан и закона.
На пенсии Лаптев П.Л. также продолжил участвовать в жизни ведомства на роли заслуженного ветерана в организации. Многие отмечали его отзывчивость, доброту, высокое чувство исполнения долга.
Участники и руководители Совета Ветеранов Межмуниципального отдела МВД РФ «Ялуторовский» выражают соболезнования родственникам и близким Павлу людям.
Церемония прощания будет проведена 12 декабря на территории ритуального зала с 12:00 до 13:00.