Тюменцы успешно выступили на чемпионатах «Навыки мудрых» и «EuroSkills Graz»

Участники движения WorldSkills из областной столицы уже много лет демонстрируют мастерство высшего уровня на различных тематических чемпионатах. Об этом сообщил руководитель Тюменской области Александр Моор. Он также поздравил ребят с победами на сентябрьском чемпионате «EuroSkills» в Австрии.

Сборная WorldSkills Russia заняла первенство в командном зачете на этом чемпионате. 3 место в номинации «Сетевое и системное администрирование» занял для отечественной команды тюменец Ивакин Богдан. Тюменские профессионалы также успешно выступили на 4 Национальном чемпионате «Навыки мудрых»: Падерин Сергей — победитель в номинации «Сантехника и отопление»;

Бембеева Елена — первое место в номинации «Предпринимательство»;

Чусовитина Марина — серебренный призер номинации «Кондитерское дело». «Все вы — мастера своего дела и отличные профессионалы. Ваши навыки и актуальные достижения — настоящий пример для всех молодых специалистов»Отметил губернатор региона. — Благодаря WorldSkills и налаженной в этом движении методикам взаимодействия поколений, молодые специалисты успешно побеждают на чемпионатах и покоряют новые высоты. «Навыки мудрых» являются самыми крупными соревнованиями среди профессионалов старше 50 лет, специалистов с большим опытом и многолетними познаниями, — добавил Александр Моор в обращении к призерам и их тренерам. Ранее тюменка с проектом «Спортивное поколение» вошла в число победителей премии #МЫВМЕСТЕ. Финалистом конкурса стала Трапезникова Екатерина со своей идеей, которая призвана помочь детям в спортивной сфере, сообщает региональный департамент социального развития.