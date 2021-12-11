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Тюменцы позитивно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе

11 декабря 2021, 03:29
Фото: 1Mi
Данные обнародовал председатель областного комитета по делам национальностей Владислав Чернов в ходе онлайн-совещания региональной комиссии по борьбе с экстремизмом. Более 86 процентов жителей, проживающих на территории Тюменской области, благоприятно оценили отношения между различными национальностями.

Политическую и общественную стабильность в регионе позитивно оценивают более 80% респондентов.

На заседании также выступил губернатор региона Александр Моор.

«Одной из наиболее важных задач для территориальных органов управления является сохранение и дальнейшее обеспечение стабильности в межнациональных и межрелигиозных отношениях, а также проведение всех необходимых мер по противодействию экстремизму»сказал губернатор.

По данным ВЦИОМ, 81,1% граждан РФ в 2021 году положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

А в 2020 году ВЦИОМ приводил сравнительный анализ ответов граждан России за последние несколько лет:

Межнациональные отношения стали напряженнее?

  • 2006 — 36%
  • 2008 — 24%
  • 2010 — 32%
  • 2011 — 39%
  • 2013 — 49%

Жители Москвы и Санкт-Петербурга также отмечали рост напряжения в 2020 году. 63% и 54% жителей соответственно рассказали об их ухудшении.

Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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