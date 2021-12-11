Тюменцы позитивно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе

Политическую и общественную стабильность в регионе позитивно оценивают более 80% респондентов.
На заседании также выступил губернатор региона Александр Моор.
«Одной из наиболее важных задач для территориальных органов управления является сохранение и дальнейшее обеспечение стабильности в межнациональных и межрелигиозных отношениях, а также проведение всех необходимых мер по противодействию экстремизму»сказал губернатор.
По данным ВЦИОМ, 81,1% граждан РФ в 2021 году положительно оценивают состояние межнациональных отношений.
А в 2020 году ВЦИОМ приводил сравнительный анализ ответов граждан России за последние несколько лет:
Межнациональные отношения стали напряженнее?
Жители Москвы и Санкт-Петербурга также отмечали рост напряжения в 2020 году. 63% и 54% жителей соответственно рассказали об их ухудшении.
Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.