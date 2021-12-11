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Трамваи в Тюмени появятся не раньше 2024 года

11 декабря 2021, 07:33
Фото: 1Mi
Информацию об этом сообщил заместитель мэра Тюмени Пилипчук Андрей. Он рассказал, что сооружение линий «внеуличного пассажирского транспорта» заложено в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, которая запланирована до 2040 года.

Но в ведомстве учли динамичный темп роста территории областной столицы и активную застройку многих новых районов. Поэтому в бюджет 2022 года уже вошли средства на работы по развитию и пересмотру вышеуказанной программы. Информация об этом опубликована в группе ВКонтакте Городские проекты в Тюмени.

Андрей Пилипчук отметил, что новая схема развития инфраструктуры ориентируется на эффективное сокращение затрат времени людей в пути и повышение качества транспортного обслуживания в целом.

В данный момент Тюмень является самым большим городом без присутствия в дорожной сети электротранспорта. Целесообразность создания трамвайной сети на улицах города будет рассматриваться по итогам корректировки Программы развития транспортной инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени построят автомобильный тоннель под железной дорогой, а также надземный пешеходный переход на Мельникайте и Малыгина.

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