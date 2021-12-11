Трамваи в Тюмени появятся не раньше 2024 года

Но в ведомстве учли динамичный темп роста территории областной столицы и активную застройку многих новых районов. Поэтому в бюджет 2022 года уже вошли средства на работы по развитию и пересмотру вышеуказанной программы. Информация об этом опубликована в группе ВКонтакте Городские проекты в Тюмени.
Андрей Пилипчук отметил, что новая схема развития инфраструктуры ориентируется на эффективное сокращение затрат времени людей в пути и повышение качества транспортного обслуживания в целом.
В данный момент Тюмень является самым большим городом без присутствия в дорожной сети электротранспорта. Целесообразность создания трамвайной сети на улицах города будет рассматриваться по итогам корректировки Программы развития транспортной инфраструктуры.