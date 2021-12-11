РЭО вложит 2 млрд рублей в строительство комплекса по переработке пластика

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, общая стоимость проекта составляет 7,2 миллиарда рублей, а по его завершении предприятие будет ежегодно перерабатывать более 60 тысяч тонн пластика. В структуре завода предусмотрено производство и готовой продукции, в том числе пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Этой продукции будет выпускаться 120 тысяч единиц ежегодно, пишет rbc.ru.
Говоря об инструменте финансирования проекта, Буцаев рассказал, что зеленые облигации были выбраны с учетом экологических, социальных и управленческих ESG-факторов. Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций должен быть зарегистрирован 29 ноября 2021 года.
Отмечается, что завод будет состоять из комплексов переработки бутылочного ПЭТ, твердых пластиков, пленочных пластиков и пакетов, микса пленок и пакетов. Современное оборудование предприятия позволит снизить углеродный след переработки, сохранить свойства пластиков и производить food-contact продукцию для пищевого применения.
Предприятие заработает через год. С его открытием появится 212 новых рабочих мест, а за 10 лет эксплуатации налоговые отчисления комплекса составят около 5,53 миллиарда рублей.
ESG-консультантом первого эмитента зеленых облигаций в сфере переработки пластика выступило Экспертное агентство «Открытые коммуникации».