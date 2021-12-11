РЭО вложит 2 млрд рублей в строительство комплекса по переработке пластика

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, общая стоимость проекта составляет 7,2 миллиарда рублей, а по его завершении предприятие будет ежегодно перерабатывать более 60 тысяч тонн пластика. В структуре завода предусмотрено производство и готовой продукции, в том числе пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Этой продукции будет выпускаться 120 тысяч единиц ежегодно, пишет rbc.ru.