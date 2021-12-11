РЭО: Статуэтка «Зеленая премия» была изготовлена из переработанных отходов

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что концепция статуэтки довольно простая. Премию дают за вклад в формирование новой модели поведения, за рациональное потребление и заботу о природе. Специалисты решили предложить создать статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас в тренде. Изготовление новых арт-объектов привело бы к большому образованию отходов. И чтобы не загрязнять лишний раз природу, художники нашли среди отходов обычные пластиковые бутылки, отмыли их, и получилось настоящее произведение искусства. Еще одним инструментом разумного потребления являются цифровизация и современные технологии. Каждая статуэтка оснащена QR-кодом. При наведении на нее появляется большая капля чистейшей воды в дополненной реальности. Это символ того, к чему стремится РЭО и к чему должна стремиться вся Россия, — к чистоте на нашей планете. Изображение можно снять на видео или сфотографировать.