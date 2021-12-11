РЭО: Статуэтка «Зеленая премия» была изготовлена из переработанных отходов

Для создания оригинального арт-объекта авторы использовали вторсырье. В результате получилось произведение искусства. Таким образом, каждому лауреату будет вручена такая статуэтка, оснащенная QR-кодом с дополненной реальностью, пишет 360tv.ru.
Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что концепция статуэтки довольно простая. Премию дают за вклад в формирование новой модели поведения, за рациональное потребление и заботу о природе. Специалисты решили предложить создать статуэтки по принципу апсайклинга, который сейчас в тренде. Изготовление новых арт-объектов привело бы к большому образованию отходов. И чтобы не загрязнять лишний раз природу, художники нашли среди отходов обычные пластиковые бутылки, отмыли их, и получилось настоящее произведение искусства. Еще одним инструментом разумного потребления являются цифровизация и современные технологии. Каждая статуэтка оснащена QR-кодом. При наведении на нее появляется большая капля чистейшей воды в дополненной реальности. Это символ того, к чему стремится РЭО и к чему должна стремиться вся Россия, — к чистоте на нашей планете. Изображение можно снять на видео или сфотографировать.
Концепцию разрабатывали известные арт-экологи Андрей Блохин и Егор Кузнецов из Recycle Group. Они основали арт-группу в 2006 году. За время своей деятельности получили Премию Кандинского, принимали участие в программе Венецианской биеннале. Также они отличились коллаборациями с Dior. Работы арт-группы неоднократно выставлялись в галереях России и за ее пределами.
Организатором «Зеленой премии» стал РЭО, конкурс проводится в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На нем представлены семь номинаций: бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения, медиапроекты. Отдельно были представлены две номинации в «Зеленом рейтинге» — это региональные операторы по обращению с отходами и субъекты РФ. Сбор заявок будет окончен 1 декабря 2021 года. Детальную информацию можно посмотреть на сайте РЭО в разделах «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг».