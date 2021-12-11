Региональное ГИБДД усилит контроль на федеральной автотрассе Р-404

Усилить контроль на данной трассе приходится из-за увеличения количества смертельных аварий на данном отрезке федеральной автомобильной дороги.
Также в ГИБДД сообщили, что за этот год число аварий на федеральных дорогах активно снижается. Всего в регионе было зафиксировано 294 подобных ДТП. В них скончались 74 человека, были ранены — 465.
Единственный отрезок пути, на котором выросло число смертельных исходов в ДТП — трасса Р-404 (погибли 43 человека, на 5 больше, чем в прошлом году).
Исходя из этого, ведомство усиливает контроль за отрезком автодороги и увеличивает число активных нарядов ДПС.
Сотрудники ГИБДД призывают придерживаться безопасных скоростей на дорогах, учитывать переменчивые погодные условия и состояние дорожного покрытия.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.
Ранее мы сообщали о нескольких серьезных авариях на тюменских автодорогах за последние дни: