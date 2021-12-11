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Региональное ГИБДД усилит контроль на федеральной автотрассе Р-404

11 декабря 2021, 11:11
Фото: 1Mi
Автоинспекция Тюменской области в преддверии новогодних праздников будет пристальнее обеспечивать безопасность дорожного движения на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба правительства региона.

Усилить контроль на данной трассе приходится из-за увеличения количества смертельных аварий на данном отрезке федеральной автомобильной дороги.

Также в ГИБДД сообщили, что за этот год число аварий на федеральных дорогах активно снижается. Всего в регионе было зафиксировано 294 подобных ДТП. В них скончались 74 человека, были ранены — 465.

Единственный отрезок пути, на котором выросло число смертельных исходов в ДТП — трасса Р-404 (погибли 43 человека, на 5 больше, чем в прошлом году).

Исходя из этого, ведомство усиливает контроль за отрезком автодороги и увеличивает число активных нарядов ДПС.

Сотрудники ГИБДД призывают придерживаться безопасных скоростей на дорогах, учитывать переменчивые погодные условия и состояние дорожного покрытия.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

Ранее мы сообщали о нескольких серьезных авариях на тюменских автодорогах за последние дни:

  • Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО;
  • В 40 км от Тобольска улетели в кювет фура, грейдер и КИА. Погибли 2 человека.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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