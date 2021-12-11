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Произошла автомобильная авария на перекрестке Ветеранов труда — Юганский проезд

11 декабря 2021, 07:10
Фото: 1Mi
По информации ГИБДД по Тюменской области, 11 декабря 2021 года около 9:00 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на перекрестке улиц Ветеранов труда — Юганский проезд. Водитель «Renault Logan» не пропустил автомобиль «Toyota Mark II», который двигался во встречном направлении.

От удара один из автомобилей отбросило в еще один «Renault».

Машина виновника аварии была задействована в работе сервиса «Яндекс Такси». Мужчина 81-го года рождения, который находился за рулем, получил травму живота и был госпитализирован. Водитель «Toyota» не пострадал.

Ранее мы сообщали, что 10 декабря около 20:00 на 453-ем километре федеральной трассы Тюмень — ХМАО в Уватском районе Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель и пострадал пассажир.

#Новости#Максим Кондратов#Происшествия
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