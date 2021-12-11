Произошла автомобильная авария на перекрестке Ветеранов труда — Юганский проезд

От удара один из автомобилей отбросило в еще один «Renault».
Машина виновника аварии была задействована в работе сервиса «Яндекс Такси». Мужчина 81-го года рождения, который находился за рулем, получил травму живота и был госпитализирован. Водитель «Toyota» не пострадал.
Ранее мы сообщали, что 10 декабря около 20:00 на 453-ем километре федеральной трассы Тюмень — ХМАО в Уватском районе Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель и пострадал пассажир.