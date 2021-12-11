Итоги дня: мужчина избил девочку, погиб подполковник Павел Лаптев, трамваи в Тюмени

Как сообщают очевидцы, на базе отдыха «Боровое» отдыхала компания подростков, среди которых находилась 13-летняя девочка. 10 декабря она скатывалась с горки. Когда девочка набрала приличную скорость, мужчина, находившийся рядом со спуском, вытянул руку и нанёс удар девочке в лицо.
Очевидцы так же отмечают, что мужчина был был в невменяемом состоянии и вел себя очень странно. В итоге, у девочки серьезно опухла щека и пропала чувствительность в области челюсти.
В момент происшествия инструктора по безопасности рядом не было. Когда пострадавшие к нему обратились за помощью, он просто ответил: «Понятия не имею, я только пришел сюда».
«Кошмар, у мужика явно с головой плохо или под наркотиками находился. Надо было полицию вызвать — единственный правильный выход», — один из комментариев ВКонтакте.
10 декабря ушел из жизни Лаптев Павел Леонидович 1973 года рождения. Пока не известна причина смерти. После прохождения срочной службы в 1993 году, он перешел в органы Министерства внутренних дел.
Павел Лаптев работал отделе МВД «Ялуторовский», где сначала занимал должность сотрудника ДПС ГАИ. Позже он дослужился до начальника тыла ОВД. Стоит отметить, что с 2012 года он защищал права и свободы жителей на территории Чечни и Дагестана.
За свою карьеру Павел Лаптев многократно был отмечен за свои заслуги различными наградами и орденами МВД РФ. Участники и руководители Совета Ветеранов Межмуниципального отдела МВД РФ «Ялуторовский» выражают соболезнования родственникам и близким Павлу людям.
Как рассказал заместитель мэра Тюмени Пилипчук Андрей, линии «внеуличного пассажирского транспорта» заложены в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Стоит отметить, что ее реализация запланирована до 2040 года.
По словам Андрея Пилипчука, новая схема развития инфраструктуры ориентируется на эффективное сокращение затрат времени людей в пути и повышение качества транспортного обслуживания в целом.
Тюмень — самый большой город России, в котором отсутствует дорожная сеть электротранспорта. По итогам корректировки Программы развития транспортной инфраструктуры будет вынесен вердикт о целесообразности создания трамвайной сети.