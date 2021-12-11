nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итоги дня: мужчина избил девочку, погиб подполковник Павел Лаптев, трамваи в Тюмени

11 декабря 2021, 18:28
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
В Ялуторовске трагически погиб подполковник Павел Лаптев. Невменяемый мужчина на базе отдыха «Боровое» избил девочку. Трамваи в Тюмени появятся не раньше 2024 года.
Сюжет
Тюмень

Мужчина избил девочку на базе отдыха

Как сообщают очевидцы, на базе отдыха «Боровое» отдыхала компания подростков, среди которых находилась 13-летняя девочка. 10 декабря она скатывалась с горки. Когда девочка набрала приличную скорость, мужчина, находившийся рядом со спуском, вытянул руку и нанёс удар девочке в лицо.

Очевидцы так же отмечают, что мужчина был был в невменяемом состоянии и вел себя очень странно. В итоге, у девочки серьезно опухла щека и пропала чувствительность в области челюсти.

В момент происшествия инструктора по безопасности рядом не было. Когда пострадавшие к нему обратились за помощью, он просто ответил: «Понятия не имею, я только пришел сюда».

«Кошмар, у мужика явно с головой плохо или под наркотиками находился. Надо было полицию вызвать — единственный правильный выход», — один из комментариев ВКонтакте.

Трагически погиб подполковник Павел Лаптев

10 декабря ушел из жизни Лаптев Павел Леонидович 1973 года рождения. Пока не известна причина смерти. После прохождения срочной службы в 1993 году, он перешел в органы Министерства внутренних дел.

Павел Лаптев работал отделе МВД «Ялуторовский», где сначала занимал должность сотрудника ДПС ГАИ. Позже он дослужился до начальника тыла ОВД. Стоит отметить, что с 2012 года он защищал права и свободы жителей на территории Чечни и Дагестана.

За свою карьеру Павел Лаптев многократно был отмечен за свои заслуги различными наградами и орденами МВД РФ. Участники и руководители Совета Ветеранов Межмуниципального отдела МВД РФ «Ялуторовский» выражают соболезнования родственникам и близким Павлу людям.

Трамваи в Тюмени появятся не раньше 2024 года

Как рассказал заместитель мэра Тюмени Пилипчук Андрей, линии «внеуличного пассажирского транспорта» заложены в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Стоит отметить, что ее реализация запланирована до 2040 года.

По словам Андрея Пилипчука, новая схема развития инфраструктуры ориентируется на эффективное сокращение затрат времени людей в пути и повышение качества транспортного обслуживания в целом.

Тюмень — самый большой город России, в котором отсутствует дорожная сеть электротранспорта. По итогам корректировки Программы развития транспортной инфраструктуры будет вынесен вердикт о целесообразности создания трамвайной сети.

Обсуждайте главные темы Тюмени в телеграм — канале «Наш Город».

Материалы по теме
Итоги дня: арест чиновников, драка в очереди к хирургу, QR-код с военным билетомИтоги дня: отмена QR-кодов, в пожаре погибли четверо, в Тюмени подорожает жильеИтоги дня: массовое ДТП, собрание из-за QR-кодов, долги по налогам на 95 млн
#Новости#Смерть#Трамвай#Итоги дня#Избиения#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25