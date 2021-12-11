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Холодная и ясная погода ожидается в субботу в Тюмени

11 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В субботу тюменцев ожидает холодная и ясная погода, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Днём похолодает до – 12 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Влажность воздуха около 80%, атмосферное давление выше нормы. Высота снежного покрова составит 5,8 см.

В воскресенье температура воздуха составит – 13 градусов. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, влажность около 75%. Атмосферное давление выше нормы, весь день в Тюмени будет ясно, осадков не ожидается.

Понедельник тоже будет холодным, температура воздуха днём составит – 10 градусов. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, влажность около 70%. Атмосферное давление будет выше нормы, осадков не ожидается.

На следующей неделе возможен снегопад и до двух мм осадков. Температура воздуха снова пойдёт вверх.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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