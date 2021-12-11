Холодная и ясная погода ожидается в субботу в Тюмени

Днём похолодает до – 12 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Влажность воздуха около 80%, атмосферное давление выше нормы. Высота снежного покрова составит 5,8 см.
В воскресенье температура воздуха составит – 13 градусов. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, влажность около 75%. Атмосферное давление выше нормы, весь день в Тюмени будет ясно, осадков не ожидается.
Понедельник тоже будет холодным, температура воздуха днём составит – 10 градусов. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, влажность около 70%. Атмосферное давление будет выше нормы, осадков не ожидается.
На следующей неделе возможен снегопад и до двух мм осадков. Температура воздуха снова пойдёт вверх.