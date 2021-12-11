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Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил жителей с Днем конституции РФ

11 декабря 2021, 04:10
Фото: Личная страница Руслана Кухарука в Инстаграм
В СССР данный день приходился на 5 декабря и праздновался на протяжении 41 года (с 1936 по 1977). В России конституция официально была принята 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования. Указом президента Бориса Ельцина в следующем году данный день был признан праздничным.

Руководитель областной столицы выступил с поздравлениями в преддверии этого дня:

Конституция — это важнейший документ, который необходимо знать каждому жителю РФ. Применение заложенных в нем норм гарантирует соблюдение прав и свобод каждого человека, а также обеспечивает грамотное функционирование общественной жизни россиян.сказал глава Тюмени.

— Мы все желаем видеть нашу родину процветающей и успешной державой, наш регион — быстро развивающимся, а Тюмень — благоприятным и удобным городом для жизни. Наша ежедневная созидательная деятельность должна стать прочной основой для воплощения данных желаний, — Руслан Кухарук о важности совместных усилий для достижения поставленных целей.

«Поздравляю всех наших сограждан с одним из самых важных праздников для всего государства — Днем Конституции Российской Федерации! Мира, добра, здоровья и всевозможных успехов в работе на благо своей семьи, родного города и всей нашей страны!»резюмировал глава города.

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