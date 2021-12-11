Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил жителей с Днем конституции РФ

В СССР данный день приходился на 5 декабря и праздновался на протяжении 41 года (с 1936 по 1977). В России конституция официально была принята 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования. Указом президента Бориса Ельцина в следующем году данный день был признан праздничным.

Сюжет Руслан Кухарук