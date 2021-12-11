Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил жителей с Днем конституции РФ

Руководитель областной столицы выступил с поздравлениями в преддверии этого дня:
Конституция — это важнейший документ, который необходимо знать каждому жителю РФ. Применение заложенных в нем норм гарантирует соблюдение прав и свобод каждого человека, а также обеспечивает грамотное функционирование общественной жизни россиян.сказал глава Тюмени.
— Мы все желаем видеть нашу родину процветающей и успешной державой, наш регион — быстро развивающимся, а Тюмень — благоприятным и удобным городом для жизни. Наша ежедневная созидательная деятельность должна стать прочной основой для воплощения данных желаний, — Руслан Кухарук о важности совместных усилий для достижения поставленных целей.
«Поздравляю всех наших сограждан с одним из самых важных праздников для всего государства — Днем Конституции Российской Федерации! Мира, добра, здоровья и всевозможных успехов в работе на благо своей семьи, родного города и всей нашей страны!»резюмировал глава города.