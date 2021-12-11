Чернышенко рассказал о программе Российского инвестиционного форума

“Российский инвестиционный форум – это форум регионов и конкретных решений”, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. В течение трех дней представители органов власти и предпринимательского сообщества будут работать над актуальными вопросами достижения национальных целей, которые были поставлены президентом России. В рамках деловой программы будут представлены наиболее эффективные практики и успешно реализованные проекты, в том числе отобранные вице-премьерами по новой программе кураторства. Как отметил Чернышенко, необходимо создать оптимальные решения для обеспечения развития регионов и выработать инструменты повышения качества жизни россиян. Это основная общая задача участников Российского инвестиционного форума.