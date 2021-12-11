Чернышенко рассказал о программе Российского инвестиционного форума

Организатором РИФ-2022 стал Фонд Росконгресс. Запланировано участие председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, как сообщает newsnn.ru
В рамках заседания были подняты темы подготовки площадки и ее оформления, размещения участников форума, передвижения гостей. Члены оргкомитета обсудили деловую, спортивную и культурную составляющие программы, а также необходимые меры эпидемиологической безопасности.
Чернышенко сообщил о 209 полученных предложениях, которые направили оргкомитету федеральные и региональные органы управления. На данный момент выбрано 45 сессий по 5 национальным целям. В настоящее время продолжается прием предложений и составление программы форума, которая будет связана с реализацией национальных проектов и усилением экономического потенциала субъектов России. Участие в форуме предполагается как в офлайн-, так и в онлайн-формате.
“Российский инвестиционный форум – это форум регионов и конкретных решений”, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. В течение трех дней представители органов власти и предпринимательского сообщества будут работать над актуальными вопросами достижения национальных целей, которые были поставлены президентом России. В рамках деловой программы будут представлены наиболее эффективные практики и успешно реализованные проекты, в том числе отобранные вице-премьерами по новой программе кураторства. Как отметил Чернышенко, необходимо создать оптимальные решения для обеспечения развития регионов и выработать инструменты повышения качества жизни россиян. Это основная общая задача участников Российского инвестиционного форума.
По словам Чернышенко, на форуме будут представлены все 85 субъектов России. Подтвердили присутствие уже 56 регионов. Несколько десятков корпораций подали заявки на участие. Среди них - Сбербанк, “Газпром”, ВТБ, ВЭБ.РФ, “Уралхим”.
Отмечается, что на форуме будут работать волонтеры. В настоящее время ведется набор, далее будет проведена подготовка добровольцев.