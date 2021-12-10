Запах краски не даёт нормально работать медикам ОБ №4 в Ишиме

«Администрация 4 обл. больницы, Вы видимо вообще ничего не понимаете, опять начали красить этой вонючей краской! Люди, которые лежат на этажах им плохо становится, а что говорить про персонал!? Бедные люди, которые работаю и лежат, просто травят», - сообщают ишимцы.