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Запах краски не даёт нормально работать медикам ОБ №4 в Ишиме

10 декабря 2021, 11:59
Фото: 1Mi
Пациенты ОБ №4 Ишима жалуются на администрацию больницы из-за краски, сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано».

Из-за запаха ишимцы не могут долго находиться в здании.

«Администрация 4 обл. больницы, Вы видимо вообще ничего не понимаете, опять начали красить этой вонючей краской! Люди, которые лежат на этажах им плохо становится, а что говорить про персонал!? Бедные люди, которые работаю и лежат, просто травят», - сообщают ишимцы.

Стоит отметить, что с 30 ноября в здании ОБ №4 заработало новое отделение, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

При открытии присутствовали медперсонал и и другие почётные гости. Ранее площадь приёмного отделения была около 300 «квадратов», теперь для врачей и пациентов стало больше места почти в четыре раза.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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