Вся страна постепенно съезжается в крупные города

При этом властям проще думать о том, как дать застройщикам заработать ещё больше продав им землю и одобрив проектную документацию на строительство.
Не только тихие города и пустующие сёла навсегда остаются без жителей. В России теряют население целые округа. К примеру, по данным Росстата, несмотря на обещанный гектар, люди массово покидают Дальний Восток. Уже к 2030 году Магадан перестанет быть городом.
Постепенно пустеют Мурманская область, республика Коми, Сибирь.
Там нет социальной инфраструктуры, там нет государственных школ, там нет детских садов, где бы государство как-то заботилось.