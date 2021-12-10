Вся страна постепенно съезжается в крупные города

Не только тихие города и пустующие сёла навсегда остаются без жителей. В России теряют население целые округа. К примеру, по данным Росстата, несмотря на обещанный гектар, люди массово покидают Дальний Восток. Уже к 2030 году Магадан перестанет быть городом.