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Вся страна постепенно съезжается в крупные города

10 декабря 2021, 11:46
Фото: 1Mi
Регионы России постепенно пустеют и съезжаются в «человейники» в крупных городах миллионщиках, сообщают «Новые известия». Это очень похоже на копирование китайской модели перенаселённого города.

При этом властям проще думать о том, как дать застройщикам заработать ещё больше продав им землю и одобрив проектную документацию на строительство.

Не только тихие города и пустующие сёла навсегда остаются без жителей. В России теряют население целые округа. К примеру, по данным Росстата, несмотря на обещанный гектар, люди массово покидают Дальний Восток. Уже к 2030 году Магадан перестанет быть городом.

Постепенно пустеют Мурманская область, республика Коми, Сибирь.

Там нет социальной инфраструктуры, там нет государственных школ, там нет детских садов, где бы государство как-то заботилось.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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