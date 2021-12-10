Владимир Путин поднял вопрос защиты социальных прав на встрече с членами СПЧ

Численность бездомных в России в последние годы никак не учитывалась – ранее, в 2010 году, власти насчитали 64 тысячи человек, не имеющих прописки, что может не соответствовать количеству людей, проживающих на улице. Реальное число бездомных может быть больше в несколько раз – по разным сведениям, до 3 миллионов человек. Сотрудники благотворительных организаций отмечают, что в пандемию количество бездомных возросло. Волонтеры “Ночлежки” в 2020 году организовали опрос, который помог определить основные причины бездомности. 32% опрошенных оказались на улице из-за переезда в большой город и сложностей с трудоустройством, также 32% респондентов указали в качестве причины проблемы в семье, еще 31% выбрал вариант о потере работы и возможности снимать жилье, 16% пожаловались на утрату документов. Участие в опросе предполагало возможность выбрать несколько решающих факторов бездомности.