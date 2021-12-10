Владимир Путин поднял вопрос защиты социальных прав на встрече с членами СПЧ

Как пишет телеграм-канал “Мейстер”, особое внимание было посвящено проблемам бездомных граждан, которых только в Москве и Подмосковье, по статистике, насчитывается от 80 до 100 тысяч человек. Также правозащитники затронули вопрос лечения бездомных, так как из-за отсутствия регистрации на Госуслугах они не имеют возможности получить плановую помощь по ОМС, в том числе и привиться от коронавируса. Кроме того, обсуждалась необходимость возвести больницу для асоциальных бездомных.
Численность бездомных в России в последние годы никак не учитывалась – ранее, в 2010 году, власти насчитали 64 тысячи человек, не имеющих прописки, что может не соответствовать количеству людей, проживающих на улице. Реальное число бездомных может быть больше в несколько раз – по разным сведениям, до 3 миллионов человек. Сотрудники благотворительных организаций отмечают, что в пандемию количество бездомных возросло. Волонтеры “Ночлежки” в 2020 году организовали опрос, который помог определить основные причины бездомности. 32% опрошенных оказались на улице из-за переезда в большой город и сложностей с трудоустройством, также 32% респондентов указали в качестве причины проблемы в семье, еще 31% выбрал вариант о потере работы и возможности снимать жилье, 16% пожаловались на утрату документов. Участие в опросе предполагало возможность выбрать несколько решающих факторов бездомности.
Как отмечают авторы телеграм-канала “Мейстер”, Владимир Путин не стал публично обещать, что государство сможет решить проблему бездомных. Глава государства указал на то, что действующая система экономических отношений в мире неизбежно порождает социальное неравенство, устранить которое чиновникам не под силу. Однако по ответу президента было понятно, что он сочувствует людям, которые существуют на улице без денег, медицинской помощи и крыши над головой. В итоге эту проблему президент взял на заметку, а правительство теперь должно направить финансирование на обсуждавшиеся инициативы по медицинской помощи бездомным.