ВКонтакте назвала самые обсуждаемые персоны и темы 2021 года

Традиционно в рейтинг тем попадают популярные культурные события. В этом году ВКонтакте делились мнением об игре Cyberpunk 2077, следили за «Евровидением» и премией «Оскар», переживали за судьбу главного героя сериала «Игра в кальмара». В список самых упоминаемых тем вошли и главные спортивные события 2021-го — чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада в Токио. Также пользователи соцсети стали вновь интересоваться биткоином: радовались и грустили из-за взлётов и падений криптовалюты.