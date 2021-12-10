В Тюменской области будет установлено 1 500 камер

Большую часть из них в Тюмени (516).
Департамент информатизации региона провел электронные торги. Единственная заявка на торгах была от представителей «Ростелекома», эта организация победила. Точная сумма контракта с компанией пока не называется.
Стоит отметить, что из 516 камер в Тюмени часть будет работать в местах традиционного проведения публичных мероприятий на отрезке ул. Республики – от Технопарка до облдумы, в местах отдыха горожан.
Ранее на эти цели планировалось выделить 10 млн рублей, но в октябре торги не состоялись. Всего в областной столице около 2 000 камер.