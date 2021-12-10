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В Тюмени школа 52 закрылась на карантин из-за ОРВИ

10 декабря 2021, 15:49
Фото: 1Mi
В микрорайоне Казарово в Тюмени на карантин отправили школу № 52.

Из-за эпидемии ОРВИ администрация школы 52 в Казарово (Тюмень) приняло решение временно закрыть учебное заведение, а школьников отправить по домам.

«В связи с превышением 20% порога заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо принять меры по предупреждению распространения инфекции» — отмечается на официальном сайте школы.

Ребята продолжат обучение удалённо до 17 декабря включительно. Ранее в 52 школе на дистант отправляли только отдельные классы. Стоит отметить, что в Тюмени на дистант закрыты МОУ 65 и один корпус гимназии №49, но учебные заведения закрыты из-за короновирусной инфекции.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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