В Тюмени реализуют инвестпроекты на сумму 211 млрд рублей

Он уточнил, что в число этих проектов входит развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также строительство новых геотермальных курортов и отелей. Кроме того, с помощью вложений инвесторов в регионе собираются создать племенной репродуктор индейки и четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро».
В списке инвестпроектов также оказалось возведение производства агрохолдинга «Юбилейный» по переработке гороха и строительство промышленного технопарка.
«В следующем году мы используем все возможности, чтобы максимально привлечь больше инвестиций для развития экономики Тюменской области», — отметил Александр Моор.
В качестве основных факторов, негативно влияющих на текущие инвестиционные показатели 2021 года, Александр Моор и другие выступившие на совещании главы регионов УФО назвали успешное завершение целого ряда крупных финансово емких инвестпроектов, а также ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19.
Инвестиционный климат в регионах находится в сфере пристального внимания президента России Владимира Путина, подчеркнул полпред главы государства.
Поставив необходимые задачи перед регионами УрФО, решение которых должно привлечь больший объём капитала, Владимир Якушев отметил, что готов оказать всю необходимую поддержку.