В Тюмени проводятся проверки в домах частного сектора

В настоящий момент проходят рейды МЧС, в домах устанавливаются извещатели, проверяется проводка. Самое главное, чтобы в пик холода не было перегрузок, в этом случае большую часть пожаров можно избежать. С начала декабря ни одного возгорания с гибелью детей не произошло, рейды в дома тюменцев будут продолжены.