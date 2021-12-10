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В Тюмени проводятся проверки в домах частного сектора

10 декабря 2021, 10:52
Фото: 1Mi
В Тюмени настала настоящая зима, 15 000 горожан вновь используют дрова для обогрева, сообщает ВГТРК.

В настоящий момент проходят рейды МЧС, в домах устанавливаются извещатели, проверяется проводка. Самое главное, чтобы в пик холода не было перегрузок, в этом случае большую часть пожаров можно избежать. С начала декабря ни одного возгорания с гибелью детей не произошло, рейды в дома тюменцев будут продолжены.

В этом году 22 февраля во время пожара в многоквартирном доме на Московском тракте погибли три человека. Всего в тушении пожара было задействовано 15 машин и 44 человека личного состава. Стоит отметить, что в начале года было несколько подобных ЧП.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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