В Тюмени аппарату губернатора требуется специалист по решению конфликтов

Работать необходимо пять дней в неделю с 9 утра до 18 часов вечера. Оплату труда такому специалисту предлагают от 30 до 33 тысяч рублей. Отбор кандидатов пройдёт в два этапа — проверка документов и собеседование. Заявку на должность можно подать до 28 декабря.