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В Тюмени аппарату губернатора требуется специалист по решению конфликтов

10 декабря 2021, 06:04
Фото: 1Mi
В Тюмени аппарату губернатора требуется специалист по решению конфликтов
На сайте вакансий «Госслужба» опубликована открытая заявка на должность главного специалиста в отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений, который будет анализировать риски, сведения о доходах и разрешать конфликты.
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Тюмень

Сотрудник на этом посту будет следить, чтобы госслужащие выполняли антикоррупционные требования и запреты, выявлять причины, которые могут привести к подобным ситуациям, а также проверять достоверность сведений о доходах, которые предоставляют должностные лица.

«Претендент на службу должен иметь высшее образование по юриспруденции и обязательный стаж государственной гражданской службы. Также важно знание русского языка, Конституции РФ и законодательства о госслужбе и противодействии коррупции», — следует из объявления о вакансии.

Работать необходимо пять дней в неделю с 9 утра до 18 часов вечера. Оплату труда такому специалисту предлагают от 30 до 33 тысяч рублей. Отбор кандидатов пройдёт в два этапа — проверка документов и собеседование. Заявку на должность можно подать до 28 декабря.

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#Новости#Чиновники#Рабочие вакансии#Общество#Работа#Тюмень#Дарья Гасникова
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