В Тюмени аппарату губернатора требуется специалист по решению конфликтов

Сотрудник на этом посту будет следить, чтобы госслужащие выполняли антикоррупционные требования и запреты, выявлять причины, которые могут привести к подобным ситуациям, а также проверять достоверность сведений о доходах, которые предоставляют должностные лица.
«Претендент на службу должен иметь высшее образование по юриспруденции и обязательный стаж государственной гражданской службы. Также важно знание русского языка, Конституции РФ и законодательства о госслужбе и противодействии коррупции», — следует из объявления о вакансии.
Работать необходимо пять дней в неделю с 9 утра до 18 часов вечера. Оплату труда такому специалисту предлагают от 30 до 33 тысяч рублей. Отбор кандидатов пройдёт в два этапа — проверка документов и собеседование. Заявку на должность можно подать до 28 декабря.