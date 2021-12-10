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В Тобольске нашли 100-летний минометный снаряд

10 декабря 2021, 15:19
Фото: Криминальный Тобольск
В Тобольске 10 декабри днём под горой у Пятницкого моста нашли (предположительно) снаряд минометный 82 мм.

Боеприпас вскрыли при производстве строительных работ.

«Снаряд старый, видимо лежал там со времён Гражданской войны, лет так 100)», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

На место ЧП прибыли специалисты Росгвардии и кинологи МВД. Они произвели обследование снаряда. Других подробностей пока не сообщается. Стоит отметить, то похожие случаи постоянно происходят и в Тюмени. Большинство подобных находок происходит на дачах и стройках. Каждый месяц в регионе находят 2 - 5 снарядов времён Гражданской войны. Некоторые из них представляют опасность для окружающих.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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