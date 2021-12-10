В Тобольске нашли 100-летний минометный снаряд

На место ЧП прибыли специалисты Росгвардии и кинологи МВД. Они произвели обследование снаряда. Других подробностей пока не сообщается. Стоит отметить, то похожие случаи постоянно происходят и в Тюмени. Большинство подобных находок происходит на дачах и стройках. Каждый месяц в регионе находят 2 - 5 снарядов времён Гражданской войны. Некоторые из них представляют опасность для окружающих.