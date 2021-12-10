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У тюменской фирмы ООО «Кондор-АЗС» купили АИ95 на 6 рублей дороже, чем на заправке

10 декабря 2021, 14:07
Фото: 1Mi
Тюмень Активная сообщает, что в 2019 году в организации ООО «Кондор-АЗС» кто-то через госзакупки купил 95й бензин по 51,40 руб. за литр.
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Тюмень

Стоит отметить, что два года назад эта марка бензина стоила на заправках 44,70 руб. Аналогично закупался и АИ-92, тогда он стоил 41,55, а по контракту был 47,60 рублей за литр.

Закупалось и дизельное топливо, его стоимость в контрактах 55,11 рублей. В 2019 году оно стоило на заправках 46,20 рублей за литр.

Разница примерно 6 рублей за литр, сам контракт почти на 6,5 млн рублей. Номер госзакупки 2720207916519000040, контракт от 03.06.2019.

Стоит отметить, что даже сейчас подобных цен на тюменских заправках не найти.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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