У тюменской фирмы ООО «Кондор-АЗС» купили АИ95 на 6 рублей дороже, чем на заправке

Стоит отметить, что два года назад эта марка бензина стоила на заправках 44,70 руб. Аналогично закупался и АИ-92, тогда он стоил 41,55, а по контракту был 47,60 рублей за литр.
Закупалось и дизельное топливо, его стоимость в контрактах 55,11 рублей. В 2019 году оно стоило на заправках 46,20 рублей за литр.
Разница примерно 6 рублей за литр, сам контракт почти на 6,5 млн рублей. Номер госзакупки 2720207916519000040, контракт от 03.06.2019.
Стоит отметить, что даже сейчас подобных цен на тюменских заправках не найти.