Тюменских водителей будут штрафовать за неоплату парковочного места с 13 декабря

Час нахождения на парковке в период с 7 утра до 19 часов вечера стоит 30 рублей. Оплатить стоянку необходимо через паркомат в первые 15 минут, а в последние четверть часа решить — продлить или уехать. В течение дня можно погасить задолженность на сайте, в мобильном приложении «Тюменские парковки» или через терминал «ТТС» — главное запомнить время.