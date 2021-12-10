Тюменских водителей будут штрафовать за неоплату парковочного места с 13 декабря

В мэрии напомнили, что с конца прошлого месяца в областном центре более 75 парковочных карманов общей вместимостью 1601 место стали платными. В первые две недели действующего нововведения автомобилисты получали предписание об оплате. За это время выявлено 140 случаев, когда водители не оплатили место.
«Начиная со следующей недели, тестовый период закончится, и тюменцам на авто, просрочившим оплату парковки, будет выписан штраф в размере 2,5 тысячи рублей», — пояснили в администрации.
Час нахождения на парковке в период с 7 утра до 19 часов вечера стоит 30 рублей. Оплатить стоянку необходимо через паркомат в первые 15 минут, а в последние четверть часа решить — продлить или уехать. В течение дня можно погасить задолженность на сайте, в мобильном приложении «Тюменские парковки» или через терминал «ТТС» — главное запомнить время.
После 19 часов и до 7 утра, в выходные и праздничные дни — плата не взимается.